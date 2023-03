Pogačar ovládl etapu i celý závod Paříž-Nice. Roglič vyhrál Závod dvou moří

Čtyřiadvacetiletý Pogačar místo hájení náskoku v čele průběžného pořadí demonstroval svoji převahu sólovým únikem. Z vedoucí skupiny lídr SAE Teamu Emirates ujel 18 km před cílem a po 118 km zvítězil na Anglické promenádě v Nice o 33 sekund před Vingegaardem, jenž ve spurtu o druhé místo porazil domácího Davida Gaudua. V celkových výsledcích bylo pořadí mezi těmito dvěma opačné, francouzský cyklista skončil druhý 53 sekund za Pogačarem.

„Ještě nikdy jsem Paříž-Nice nejel, ale vždycky jsem snil o tom, že tu jednou zvítězím,“ řekl v televizním rozhovoru Pogačar, jenž v minulých dvou letech vyhrál souběžně konaný závod Tirreno-Adriatico. Oba slavné jarní etapové závody ovládl jako sedmý cyklista historie.

„Útok je nejlepší obrana. Znám zdejší silnice velmi dobře z tréninku, takže jsem věděl, kde mám zaútočit,“ dodal Slovinec, jenž na 81. ročníku „Závodu za sluncem“ vyhrál tři etapy. Celkově už má letos na kontě devět vítězství.

Vingegaard na Pogačara ztratil 1:39 minuty, ale 16 týdnů před startem obhajoby na Tour de France v Bilbau nepanikaří. „Musím se v této sezoně ještě zlepšit, ale tenhle závod nebyl můj hlavní cíl. Ještě je čas, tohle nebyla Tour,“ uvedl dánský cyklista týmu Jumbo-Visma.

Dvacetiletý nováček na WorldTour Pavel Bittner ze stáje DSM obsadil celkovou 101. pozici.

Roglič uspěl v závodě Tirreno-Adriatico

Primož Roglič vstoupil do sezony vítězstvím v závodu Tirreno-Adriatico. Trojnásobný šampion Vuelty udržel bez problémů průběžné vedení v dnešní závěrečné sedmé etapě, kterou dokončil v hlavním poli. Hromadný spurt v městě San Benedetto del Tronto vyhrál po 154 km Belgičan Jasper Philipsen.

Třiatřicetiletý Roglič vyhrál „Závod dvou moří“ propojující Tyrhénské moře s Jadranem podruhé v kariéře po roce 2019. Navázal na krajana Tadeje Pogačara, jenž v Itálii triumfoval v minulých dvou letech, ale letos dal přednost startu na souběžně konaném Paříž-Nice, kde dnes také slavil celkové vítězství.

Roglič si zajistil triumf vítězstvím ve třech etapách v minulých třech dnech. I díky pomoci silného týmu Jumbo-Visma s hvězdným belgickým univerzálem Woutem van Aertem potvrdil výbornou formu před květnovým Girem d'Italia, jež bude letos jeho hlavním cílem.

„Nevím, jestli jsem někdy zahájil sezonu tak dobře. Je opravdu skvělé být zpět a závodit s kluky. Vypadá to, že budu na Giro připraven, ale bude to až v květnu, takže uvidíme, je to jen start sezony,“ uvedl Roglič, jenž se vrátil do pelotonu po půlroční pauze. Loňský ročník musel ukončit už na začátku září po pádu na Vueltě a v říjnu se podrobil operaci ramena. Závod Roglič vyhrál s náskokem 18 sekund před Portugalcem Joaem Almeidou a 23 sekund před Britem Taem Geogheganem Hartem.

Týden po vítězství na klasice Strade Bianche nedojel do cíle Brit Thomas Pidcock, jenž měl dnes pád. Jediný český účastník Zdeněk Štybar obsadil s hodinovým odstupem 103. pozici.