Pozitivní dopingový test jako spása. Cyklistovi pomohl odhalit rakovinu

Do té doby byl s kolegy na soustředění samá srandička. Haha, pátek 13., to se určitě něco stane. Cestou ze snídaně ale Torsteinu Træenovi po telefonátu od týmového lékaře zamrzl úsměv. „Četl jsi už mail?“ zněla otázka Knuta Ronninga. Nečetl, nepřišel mu totiž důležitý. A v tu chvíli doktor vyslovil tu osudnou větu: „Vrátil se ti pozitivní test na hCG ze závodu Kolem Katalánska.“

Bum! To bylo jako rána z čistého nebe. Træen nechápal, co se to děje. hCG je lidský hormon, který se u žen objevuje v těhotenství, jenže v případě mužských sportovců je považován za doping, protože stimuluje produkci testosteronu. V mužském těle se navíc běžně nachází v minimálních hodnotách.

V tu chvíli pro Træena, který si byl jistý, že se nijak neprovinil, existovala pouze dvě možná vysvětlení: může jít o nevysvětlitelný dopingový nález, případně to může naznačovat nějaký zdravotní problém.

Zbytek rozhovoru s týmovým lékařem už má sedmadvacetiletý cyklista druhodivizního týmu Uno-X v mlze. Pamatuje si jen jeho závěr. „Doktor mi řekl, že musím jít okamžitě na prohlídku,“ líčil nedávno portálu Cycling Weekly. Nedávalo mu to smysl, a tak se norský závodník zeptal proč? „Mohl bys být nemocný,“ zněla odpověď. Ano, po Katalánsku se necítil úplně ve své kůži. „Ne, mohl bys být opravdu nemocný,“ zdůraznil Ronning.

Lékař už měl v té době podezření na rakovinu varlat, ale nic Træenovi neříkal. Ten okamžitě sedl na letadlo domů do Stavangeru a už 72 hodin po telefonátu absolvoval první vyšetření. Ta ale ještě nic neukázala. Na další však musel čekat dva týdny. Během nich začal pociťovat bolest ve varlatech. A tak všem pomalu začaly docházet souvislosti. Bolesti, zvýšená hladina hCG.

Při dalším vyšetření přišla nemilosrdná diagnóza. „Doktor prohlásil: Postarám se, abys nezemřel na rakovinu,“ utkvěla cyklistovi v paměti slova lékaře. „Nevěděl jsem, jak jinak reagovat, tak jsem se zasmál.“

Ještě před pár týdny pro něj nebylo nic než závody, teď se snažil myslet jen na to, aby potvrdil vysokou míru přežití pacientů s rakovinou varlat.

„Byl jsem si docela jistý, že to zvládnu. Slovo ‚rakovina‘ je opravdu děsivé, ale myslel jsem jen na cyklistiku a návrat,“ vyprávěl sportovec, který předtím například vyhrál vrchařskou soutěž na závodu Kolem Alp.

Trvalo však ještě několik týdnů, kdy neustále chodil na krevní testy, než mu lékaři řekli: „Nevíme to určitě, jistotu budeme mít jen tehdy, když vám odstraníme levé varle a podíváme se dovnitř.“

Sice měl obavy o svou plodnost, ale na druhou stranu si říkal, že přijít o jedno varle není tak zlé. Před operací ještě absolvoval návštěvu ve spermobance.

41 dní po onom osudném pátku 13. května šel „pod nůž“. Po testech, které v nemocnici provedli, se dozvěděl, že měl ve varleti 15milimetrový nádor. Na Instagram pak dal fotografii z nemocnice s textem: Mám 99 problémů, ale rakovin už není jedním z nich.

„Jestli mi dopingový test zachránil život? To nevím, ale určitě mě ušetřil chemoterapie. Dva týdny před tímto testem jsem v Norsku absolvoval jiný, a ten nic neodhalil. Takže jsme to zachytili v samém začátku, díky čemuž jsem nemusel absolvovat chemoterapii ani žádnou složitou operaci.“

Netrvalo dlouho a norský cyklista začal opět trénovat. Zpočátku to bylo hodně nepříjemné a bolestivé, ale vypolstrované sedlo hodně pomohlo. Od srpna minulého roku už zase závodí, nyní na podniku Kolem Katalánská, kde to všechno loni začalo.