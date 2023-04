Bídné jaro slavné značky. Quick-Step se trápí, proč? A teď poslední šance...

Co se to děje s tradičně silným klasikářským týmem? • Profimedia.cz

Tohle si od Belgičanů pořádně schytají. Pro tamní dřív ryze klasikářskou sestavu Soudal Quick-Step to opravdu nebylo vydařené jaro. Zatímco dřív vyhrávali ve Flandrech na oblíbených kostkových jednorázovkách jak na běžícím páse, ten se teď zadrhl. Jestliže dřív se soupeři ohlíželi, co vymyslí a který z jejich mnohdy čtveřice lídrů zaútočí, letos se mohli jen otáčet, kde že vůbec jsou? Poslední spásou může být nedělní monument Lutych-Bastogne-Lutych a na něm obhájce prvenství Remco Evenepoel. Zachrání však jeho případná výhra jarní propadák a tým od kritiky?

Neúspěšná klasikářská mise

Tento tým je vždy hodnocen podle nejpřísnějších kritérií. Belgický celek s velkou částí belgických sponzorů v zemi, kde je po fotbale cyklistika nejoblíbenějším sportem. A pro belgické fanoušky není nic víc než kostkové klasiky, hlavně pak ve Flandrech. A na těch sestava Quick-Step, ať už byl její celý název jakýkoliv, dominovala. Jenže letos se zaměstnanci Patricka Lefevera úplně vytratili.

„Může se vám stát, že žádnou klasiku nevyhrajete, ale je třeba, aby bylo vidět, že jste aktivní. Máte defekty, nedaří se vám, spadnete, ale víte, že máte závod pod kontrolou, že třeba 50 km do cíle máte tři čtyři závodníky, kteří ještě pořád bojují o vítězství. Ale oni na co letos sáhli, to se jim nedařilo, nebyli na klasikách pořádně vidět, nebyli tím hráčem,“ hodnotí bývalý český profesionál František Raboň, který v tomto celku také dva roky působil.

Přitom výher má tým v současné chvíli v této sezoně 18, v žebříčku mu patří třetí příčka. Jenže tato vítězství získali na etapových závodech či ve sprintech. Velká klasika chybí.

Příčiny problémů

Lidem, kteří cyklistiku sledují, se může zdát příčina nevydařeného jara jasná. Lefevere svou Vlčí smečku (Wolf pack, jak si říkají) musel kvůli klenotu na celková pořadí Remcu Evenepoelovi začít přestavovat. Díky tomu přišel do belgického celku třeba i Jan Hirt. „A najednou nemůžete mít z třiceti závodníků 20 až 25 klasikářů, kteří se mezi sebou tak řežou, že ta selekce je brutální,“ potvrzuje i Raboň.

Jenže podle bývalého časovkáře to není to jediné. Při sledování klasik si všiml i mnohých chyb, kterých by se zkušení závodníci jako Yves Lampaert a další dopouštět neměli. „Připomenu Lampaerta na De Panne: čtyři lidi z Quick Stepu se sprinterem Fabiem Jakobsenem, dvacetičlenná skupinka, a on iniciuje únik třech závodníků, mezi kterými máte Jaspera Philipsena (vynikajícího spurtera)? A ani se ho pak nepokusí zaskočit, někde mu nastoupit. Přiveze si ho do cílové rovinky a skončí třetí. I když to byla menší klasika, dovedu si představit, jak to muselo vypadat v týmovém autobusu od sportovních ředitelů. Tam se asi muselo házet helmami.“

Zachrání jarní klasiky Evenepoel?

Veškeré naděje týmu Soudal-Quick Step směřují k nedělnímu monumentu Lutych-Bastogne-Lutych. Jenže opravdu případná Evenepoelova obhajoba loňského vítězství zachrání celé jaro?

„Já myslím, že určitě ne! Historicky ten tým, se jmény jako Tom Boonen, Johan Museeuw, ovládal kostkové klasicky, tedy to, co celý tým, Patrick a Belgie milují. Takže tam si nemusíme nic nalhávat, a myslím, že to ví i Patrick, že jestli Remco v neděli vyhraje, tak skvělé pro ně, ale vůbec se podle mě nedá říct, že by tím zachránili klasikářskou sezonu,“ ví Raboň. Navíc velkým soupeřem mu bude Tadej Pogačar, který loni kvůli rodinné tragédii chyběl.

Čech má pro zkušeného manažera ale i zastání. „Patrick Lefevere je poprvé v situaci, kdy chce a musí mít klasikářský tým v Belgii, a do toho má extrémně nadějného, navíc belgického jezdce na Grand Tours. To se snad od dob Merckxe nestalo. Takže za mě to je ta omluvenka na klasiky.“

Naděje na žlutý dres. Ale jen na pár let

Posilování sestavy o schopné vrchaře a Evenepoelovy pomocníky v horách je zjevné. Sledujeme tedy přerod typicky klasikářského celku v tým na celková pořadí? „Ne. Nebo minimálně ne do té doby, co tam bude Patrick. Teď se jim naskytla taková šance s Remco Evenepoelem jako Belgičanem na celkovou klasifikaci, sáhnout si na historii Eddyho Merckxe, a to musíte využít,“ je Raboňovi jasné.

Toto období totiž nebude trvat věčně, ani Evenepoel věk a vývoj cyklistiky nezastaví. „Když teď máte takovýhle diamant, tak víte, že do toho musíte jít, protože možná to nyní třeba pětileté okno bude na dalších 40 let zavřené, kdežto v klasikách určitě ne. V Belgii už po kostkových úsecích jezdí děti, mezi kterými se zase nějaký klasikářský talent objeví.“

Teď tak musí Lefevere potlačit své klasikářské ego a využít příležitosti, které si je moc dobře vědom už několik let. „A musí z toho vytěžit to, že když se pak někdo koukne do historie, tak to, že tam bude dvouletka, tříletka, pětiletka, kdy nevyhrají velkou klasiku jako Roubaix nebo Flandry, ale místo toho tam bude titul mistra světa, španělská Vuelta, bude tam někde svítit Giro d´italia, dvakrát Tour de France, například, bude pro všechny sakra dobrá náhrada,“ dodává Raboň.

Belgická hrdost

Nevytěžit takový talent, jaký Evenepoel už od juniorských kategorií má, by byl hřích. Zároveň tady ale hraje velkou roli i jakýsi nacionalismus, belgická hrdost. Už v předchozích letech byli v Quick-Stepu vynikající jezdci na celkové pořadí. Důkazem jsou například Enric Mas, Joao Almeida, kteří nyní ve svých nových týmech o dresy na podnicích Grand Tour jezdí. I Julian Alaphilippe měl v roce 2019 mimořádně vydařenou Tour de France. Kvůli nim ale Lefevere nikdy vrchařskou část týmu posilovat nezačal, tak jak se to nyní děje u Evenepoela.

„Myslím, že to je určitý patriotismus. Vyroste vám tam někdo takový, novináři to tam hrozně sledují, začnou ho srovnávat s Merckxem, najednou jsou ve všech mediích. A to u Alaphilippa nebo Enrica Mase, který byl na Vueltě druhý, není stejné. Je to šílené říct, ale kvůli tomu, že Mas byl druhý, se na vás v Belgii novináři nesesypou. Zato když loni Remco vyhrál titul mistra světa, byly záběry zaplněného náměstí v Bruselu,“ přibližuje český exprofesionál situaci v Belgii. Navíc podle něj i dalších třeba Alaphilippovi k tomu, aby vyhrával na Grand Tours, něco málo chybělo.

LUTYCH-BASTOGNE-LUTYCH Start: Lutych zítra v 10.35 hod.

Cíl: Lutych cca v 16.30

Délka: 258,1 km

PP Eurosport 1

Pořadí týmů podle výher

1. Jumbo-Visma 24 výher

2. UAE Team Emirates 20

3. Soudal-Quick Step 18

4. EF Education-EasyPost 13

5. Ineos Grenadiers 11

Pořadí týmů podle bodů (k 18. 4. 2023)

1. Jumbo-Visma 9292,99 bodů

2. UAE Team Emirates 9172,74

3. Alpecin-Deceuninck 5724

4. Soudal-Quick Step 5654,23

5. Ineos Grenadiers 5452,74