Pogačar na Lutychu skončil v nemocnici, Evenepoel bez problémů vyhrál

Ve chvíli, kdy Remco Evenepoel útočil ve známém stoupání Redoute a po další třicítce kilometrů si dojížděl pro druhé vítězství v řadě na nejstarším monumentu Lutych-Bastogne-Lutych, měl už Tadej Pogačar za sebou vyšetření v nemocnici v Genku.

Před nedělní belgickou klasikou byli hlavními favority domácí Evenepoel a dvojnásobný vítěz Tour de France Pogačar. Pak dlouho nic a poté ti další. Jenže už po 85 kilometrech putování bylo jasné, že jejich souboj fanoušci neuvidí.

Pogačar do tohoto závodu vstupoval jako muž útočící na tzv. ardenský triple, když před týdnem vyhrál Amstel Gold Race a ve středu pak Valonský šíp. Pokaždé to bylo tak, že na jeho nástup byli soupeři moc krátcí. Takže se hodně očekávalo měření sil dvou velikánů současné cyklistiky.

Důvodem, proč k němu nakonec nedošlo, byl hned dvojitý defekt závodníka týmu EF Education-EasyPost Mikkela Honorého, který způsobil jeho pád. „Měl defekty obou kol, což zapříčinilo jeho pád a Tadej se s ním svezl. Takže bohužel smůla,“ přiblížil celou situaci, kterou nezaznamenaly televizní kamery, manažer Pogačarova celku UAE Team Emirates Mauro Gianetti.

Chvíli po této nehodě přišla zpráva, že Slovinec musel ze závodu odstoupit a rovnou zamířil do nemocnice na vyšetření. První zprávy hovořily o poraněném zápěstí.

O pár hodin později, kdy prošel majitel letošních 12 výher několika vyšetřeními, aktualizoval tým na Twitteru lékařskou zprávu: Tadej Pogačar utrpěl zlomeninu člunkovité a poloměsíčité kosti v levém zápěstí. Člunkovitá kost bude vyžadovat operaci, kterou podstoupí ještě v neděli odpoledne v nemocnici v Genku u specialisty na léčbu rukou.

„Není to moc dobré, je tam několik zlomenin v zápěstí,“ potvrdil také týmový manažer. Ten zatím nedokázal říci, jak to ovlivní další část sezony muže, u kterého se počítalo s tím, že i letos bude s Jonasem Vingegaardem bojovat o žlutý dres na Tour de France.

„Těžko říct, co bude dál, je příliš brzy. Uvidíme, jaké budou informace po operaci, není to jen jedna kost, bohužel to bude asi komplikovanější. Ale doufáme, že se z toho dostane co nejdřív,“ řekl Gianetti.

Tou dobou už ale Evenepoel mohl oslavovat druhé vítězství na Lutych-Bastogne-Lutych. Cennější je o to víc, že se mu to povedlo v dresu mistra světa, což naposledy na monumentální klasice dokázal v roce 2018 Peter Sagan. „Je to magické. Myslím, že tenhle obrázek si vyvěsím v ložnici,“ smál se rodák z Aalstu.

Evenepoel se tentokrát mohl opřít o skvělou práci svých týmových kolegů, kteří byli velkou část závodu v čele pelotonu. Postupně stahovali náskok úniku, aby mohl jejich lídr včas nastoupit, a také tvrdým tempem protřídili hlavní pole, aby v něm nezůstalo příliš mnoho těch, kteří by třiadvacetiletého Belgičana ohrozili. Do této práce se zapojil také Julian Alaphilippe, který před rokem v tomto závodě hodně ošklivě spadl do lesíka, poranil si žebra, plíce a další části těla, což výrazně ovlivnilo zbytek jeho sezony.

Evenepoel si pro útok vybral, stejně jako loni, stoupání Redouta, ale poprvé mu podklouzlo zadní kolo, takže se nástup ještě nepodařil. Další pak přišel těsně pod vrcholem. Tom Pidcock, Giulio Ciccone a Romain Bardet se sice snažili tento nástup zachytit, ale moc se jim to nepodařilo. Jen Pidcock se ještě udržel, když v následném sjezdu potvrdil lepší technické dovednosti a dotáhl se k Evenepoelovi. Po chvíli ale úřadující světový šampion Brita setřásl a uháněl do cíle sám.

Jak po závodu prozradil, nebyl tento nástup původně vůbec v plánu. „Nebyla to jednoduchá záležitost. Chtěl jsem útočit až na Cote de la Roche aux Faucon, ale jak bylo morko, rozhodli jsme se, že to zkusím už dřív. Na Redoute se to hodně protřídilo, dokázal jsem tam udělat odstup,“ popisoval Evenepoel.

I k němu se během závodu donesly zprávy o Pogačarovi. „Samozřejmě je to nepříjemné, nikoho nechcete vidět padat. Chci mu vyjádřit svou podporu. Je škoda, že v závodu nemohl být.“

Teď už budou Evenepoelovy myšlenky směřovat k italskému Giru, kde mu hlavním pomocníkem v horách bude i Jan Hirt. Kvůli přípravám na tento vrchol sezony dokonce nevěděl, zda bude moci nedělní velké vítězství alespoň trochu zapít. „Do Gira už nemám tolik času, takže je třeba zůstat koncentrovaný. Musím se zeptat týmu, jestli to vůbec můžu oslavit,“ zamyslel se.

Cyklistický závod Lutych-Bastogne-Lutych (WorldTour) - 258,1 km:

1. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick Step) 6:15:49, 2. Pidcock (Brit./Ineos Grenadiers), 3. Buitrago (Kol./Bahrajn-Victorious) oba -1:06, 4. Healy (Ir./EF Education-EasyPost) -1:08, 5. Madouas (Fr./Groupama-FDJ) -1:24, 6. Martin (Fr./Cofidis) -1:25.