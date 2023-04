Zlomeniny, úsměv, ale... Pogačarův závod s časem, stihne Tour de France?

Měl v neděli bojovat s Remcem Evenepoelem o triumf na dalším monumentu sezony. Místo toho skončil už v první třetině závodu na zemi a zlomil si kůstky v zápěstí. Tím Tadeji Pogačarovi, dvojnásobnému vítězi Tour de France, odstartoval boj s větším soupeřem – s ním samotným, nebo spíš s vlastním tělem. Stihne se dát dohromady tak, aby byl ve stoprocentní formě do bitvy s Jonasem Vingegaardem, na kterou se všichni těší už od loňského léta? Má na to dva měsíce.

Operace Tadeje Pogačara proběhla dobře a zítra odletí domů, aby se uzdravil a rehabilitoval. Tímto stručným sdělení už v neděli večer uklidňovala stáj UAE Team Emirates fanoušky. Bylo proč. Jejich největší klenot a současně jeden z nejlepších cyklistů planety se na konci minulého týdne nezapojil do souboje o výhru na klasice Lutych-Bastogne-Lutych. Naopak po pádu zahájil úplně jinou bitvu. S vlastním tělem a s časem.

Při pádu si zlomil dvě kůstky v zápěstí – člunkovitou a poloměsíčitou. Člunkovitou kost ještě totéž odpoledne specialista v nemocnici v Genku napravoval při operaci. Večer pak tým vyslal do světa zmíněnou zprávu, kterou doplnil fotografií usměvavého Slovince v nemocniční košili a s ovázanou levou rukou.

Zranění se v cyklistice stávají běžně, občas se nevyhnou ani těm největším hvězdám. Své o tom ví i Pogačarův krajan Primož Roglič. Jenže u Pogačara nutně muselo každého napadnout: Stihne za těchto okolností Tour de France?

Stájový lékař Adrian Rotunno sdělil novinářům, že Slovincovo zotavení vidí na šest týdnů. „Hned začne rehabilitovat a brzy také s tréninkem na trenažéru,“ dodal.

Stará dáma, na které ho o třetí triumf v řadě loni připravil Dán Jonas Vingegaard, startuje 1. července, tedy za dva měsíce a jeden týden navrch. Co říkají na toto zranění a zapojení do přípravy na tak důležitý závod odborníci?

V první řadě je třeba říci, že konkrétní diagnózu a stav cyklistova zápěstí před a po operaci nikdo nezná, i experti tak mohou jen na základě svých znalostí a zkušeností odhadovat.

„Předpokládám, že mu kostičku sešroubovali, což je standardní postup. Kost v lidském těle obecně srůstá šest týdnů. Po tu dobu by neměla být zatěžovaná. S přihlédnutím k tomu, že se jedná o Tadeje Pogačara, čili momentálně No. 1 v cyklistice, tam bude velký tlak na to, aby začal dřív,“ říká pro deník Sport a web iSport.cz Martin Smetana, zástupce primáře ortopedie Krajské nemocnice Liberec, který spolupracuje s českými biatlonisty.

Díky své zkušenosti s vrcholovými sportovci moc dobře ví, o jakém tlaku mluví a částečně ho chápe. „Ano, je to jejich profese. Ale musí se tam najít určitý kompromis mezi tím, aby to mělo šanci se zahojit a zároveň šanci fungovat tak, jak to fungovat má. A zápěstí u cyklisty zatěžované je. Možná ne úplně jako u jiných sportů, ale přeci jen je o ruku opřený.“

Ze svého pohledu ortopeda by opravdu nedoporučoval zápěstí zatěžovat dřív než za zmíněných šest týdnů. Rehabilitace samozřejmě přichází dřív, je totiž třeba, aby neochably měkké tkáně v okolí zranění. Je mu však jasné, že realita bývá často jiná.

„U těchhle extra vrcholových sportovců se nekouká tak ideálně na to, aby se to dobře zahojilo, ale aby byl co nejdřív zpátky. Protože kariéru má krátkou. Takže myslím, že se budou snažit, aby Tour de France stihl,“ uvědomuje si doktor Smetana.

„Určitě mu udělají nějakou bandáž, speciálně vyrobenou ortézu, aby mu to usnadnili a mohl začít dřív. Navíc jsem vypozoroval, že obzvlášť cyklisté jsou na sebe drsní nebo přísní. Když vidím, co se jim stane, oni sednou na kolo, dojedou etapu a pak se zjistí, že mají něco zlomeného… V tom jsou extrémně odolní. Až moc. Protože je to na úkor zdraví,“ dodává.

O odolnosti sportovců ví své také David Vrbický, vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice, jenž spolupracuje s Českým olympijským týmem. Podle něj by mohl začít Pogačar s tréninkem i dřív. „Záleží samozřejmě na tom, jaký byl zvolený operační přístup a co konkrétně se tam operovalo, jestli dávali dlažky nebo šroub. To je samozřejmě otázkou. Podle toho se odvíjí i rekonvalescence. Pokud pak jde o tu druhou kůstku, která se jen bude hojit, standardní doba hojení u zlomeniny je 4-6 týdnů. S tím, že většinou po 14 dnech se kost primárně zhojí a lze tam začít dělat drobnou zátěž,“ uvádí Vrbický.

Zatímco u běžné populace by byl tedy alespoň čtyři týdny vyžadován klid, sportovci to mají trochu jinak. „Předpokládal bych, že třeba do 14 dnů se nějakým způsobem zapojí do přípravy. Už teď může jezdit na trenažeru, kde se vyloučí vibrace a bude moct nějakým způsobem fungovat,“ myslí si fyzioterapeut.

Takže ani v tom, že do startu Tour de France zbývají zhruba dva měsíce, problém nevidí. „V cyklistice jsou pády standardní, určitě si už nějakými prošel, takže už je otřískaný, jak se říká. Takhle zkušeného závodníka, s podporou, jakou má, by to nijak zásadně ovlivnit nemělo.“

To si na základě svých zkušeností myslí také bývalý český cyklista a současný trenér Tomáš Konečný. „Když už měl spadnout, tak se mu to, v té vší smůle, sešlo dobře. Měl totiž poslední závod, pak by ho čekal odpočinek a poté už finální příprava na Tour, kde by měl jet jen Kolem Slovinska. Takže teď by měl stejně odpočinek,“ říká muž, který se sám v roce 2002 Staré dámy zúčastnil.

Ani on nemá úplně představu, jaký je stav Pogačarova zápěstí, nemyslí si však, že by po odpočinku nemohl znovu začít trénovat přímo na svém kole. „Dneska máte elektronické řazení, takže přehazování je mnohem jednodušší, v podstatě na dotyk. S kotoučovými brzdami je to taky mnohem jednodušší,“ přidává Konečný praktickou stránku věci.

„Já sám jsem měl zlomenou záprstní kůstku na ruce. Nejdřív mi dali sádru, která mě omezovala, ale i tak jsem na kolo šel. Pak jsem ale stejně musel na operaci, a bylo to tak, že jeden den jsem šel na operaci, dodnes tam mám malý plíšek, brzo mě pustili, a já jsem z nemocnice jel domů na kole. Takže asi tak,“ směje se dnes při této vzpomínce.

Věří však, že díky dnešní vyspělé medicíně a opoře, jakou v týmu Slovinec má, má k ruce ty největší experty, se na francouzskou Grand Tour připravit stihne. „Problém by byl, kdy byly do Tour tři týdny. Ale odpočinek tam byl stejně plánovaný a operace tomu značně pomůže,“ věří český trenér.

Podle něj, a na tom se shodnou asi všichni, by byla škoda, kdyby tomu bylo jinak. „Na druhou stranu jsem přesvědčený, že kdyby se stoprocentně připravit nestihl, Tour vůbec nepojede a raději si počká na Vueltu a další závody,“ dodává Konečný.

Pogačarovi se tak v neděli odpoledne začal odpočítávat čas. Tým, jehož rozpočet v roce 2021 byl 35 milionů eur ročně, ale udělá vše pro to, aby svůj diamant na vrchol sezony dokonale vybrousil.