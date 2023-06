První triumf kariéry. Otruba je mistrem republiky. Obhájce skončil až sedmý

Otruba prolétl 46 kilometrů dlouhou trať průměrnou rychlostí 50,77 kilometru za 54 minut a necelých 22 sekund. Kelemen byl o více než 23 sekund pomalejší, Vacek ztratil dokonce takřka minutu. Zklamáním skončil závod pro Bártu, jenž po sezoně uzavře kariéru. Osmatřicetiletý rekordman toužil po osmém titulu ze soubojů s chronometrem, ale na Otrubu měl manko dvou a čtvrt minuty.

Otruba dnes udělal další krok vzhůru ve výsledkové listině. Loni v Kovářově získal bronz, rok předtím v Bánovcích nad Bebravou skončil čtvrtý. V letech 2018 až 2020 triumfoval třikrát po sobě mezi cyklisty do 23 let.

„Je to super, splnil se mi velký sen. Hodně to bolelo, ale teď převažuje radost,“ uvedl Otruba pro Český svaz cyklistiky a připomněl tak nelehké klimatické podmínky. „Horko mi vždycky dělá problém, proto jsem kvůli tomu trénoval i doma na ergometru. Vzal jsem si bundu a dlouhé kalhoty, abych si trochu zvykl na vedro. A určitě to pomohlo,“ pochvaloval si Otruba.

Rovněž Kvasničková vybojovala svůj první titul. Těsně druhá skončila Kristýna Burlová, třetí dojela obhájkyně stříbra Nikola Bajgerová.

Kvasničková (SportRaces Cycling Team) potřebovala na zdolání 23 kilometrů 31 minut a 14 sekund. Triumfem potvrdila svou výkonnost v soubojích s chronometrem. Loni, kdy závodila ještě mezi juniorkami, obsadila na mistrovství světa v australském Wollongongu v časovce čtvrté místo. Na republikovém šampionátu v Kovářově časovku juniorek jasně vyhrála a následně byla druhá v silničním závodě.

„Mám velikou radost. Bylo to hodně náročné i kvůli tomu vedru. Možná jsem trošku přepálila začátek, ale naštěstí jsem to zvládla a dopadlo to skvěle,“ prohlásila Kvasničková.

Burlová byla pomalejší než Kvasničková o čtyři sekundy, Bajgerová ztratila na novou šampionku 21 sekund. Pod stupni vítězů skončila sedmatřicetiletá Jarmila Machačová, obhájkyně prvenství Denisa Slámová obsadila páté místo.

Mezi muži do 23 let byl jasně nejrychlejší Pavel Bittner. V kategorii juniorů zvítězil Pavel Šumpík s minutovým náskokem před Kryštofem Králem. Nejlepší juniorkou byla Nela Kaňkovská.

Šampionát bude pokračovat během víkendu závody s hromadným startem. V sobotu pojedou o tituly ženy, juniorky a junioři, v neděli pak mužská elita a jezdce bude čekat porce takřka 228 kilometrů. „Svou roli určitě sehraje horko i ta délka. Profil není nijak těžký, tak to podle mě asi skončí hromadným sprintem. Ale stát se může spousta věcí,“ podotkl Otruba.

Výsledky mistrovství ČR v silniční cyklistice

Mistrovství ČR v silniční cyklistice v Tlmačích (Slovensko) - časovka:

Muži (46 km): 1. Otruba (ATT Investments) 54:22, 2. Petr Kelemen (Tudor Pro Cycling) -23, 3. M. Vacek (Trek Segafredo) -55, 4. Turek -1:28, 5. Jakoubek (oba ATT Investments) -2:00, 6. A. Ťoupalík (Elkov Kasper) -2:09.

Ženy (23 km): 1. Kvasničková (SportRaces Cycling) 31:14, 2. Burlová (Lotto Dstny) -4, 3. Bajgerová (MAT Atom Deweloper Wroclaw) -21, 4. Machačová (Dukla Praha) -1:04, 5. Slámová (Cyklotrenink) -1:28, 6. Ševčíková (Dukla Praha) -1:48.

Muži do 23 let (34,5 km): 1. P. Bittner (DSM) 41:46, 2. Řeha, 3. Telecký (oba Elkov Kasper) oba -1:11.

Junioři (23 km): 1. Šumpík (Roman Kreuziger Cycling Academy) 27:57, 2. Král (Auto Eder) -1:00, 3. J. Bittner (Mapei Merida Kaňkovský) -1:04.

Juniorky (11,5 km): 1. Kaňkovská (Cc pave 76) 16:15, 2. Douděrová (Jaroslav Kulhavý Cycling) -3, 3. Kovaříková (Ústecké Centrum Cyklistiky) -10.