Královnou cyklistiky je Zemanová. Uspěla poprvé v kariéře, druhý Stošek

Zemanová, která si v neděli v Táboře vyjela v terénu třetí domácí titul v elitní kategorii za sebou, získala loni bronz na mistrovství světa v Hoogerheide a následně i na mistrovství Evropy v Pontchateau shodně v kategorii do 23 let. Hlavní medailovou nadějí české reprezentace bude i na začátku února na domácím světovém šampionátu v Táboře.

„Je to pro mě obrovská čest a jsem moc šťastná. Trofej pro Krále cyklistiky je takový krásný bonus k životnímu roku, kterým pro mě ten minulý určitě byl,“ řekla Zemanová. „Navíc jsem se posunula i ve Světovém poháru a dokázala jsem si, že se můžu rovnat s nejlepšími a stále se zlepšovat. Byla to opravdu přelomová sezona a je zřejmé, že soupeřky už dobře vnímají, že jsem tam vedle nich,“ dodala Zemanová.

Také čerstvě třicetiletý Stošek dosáhl největšího úspěchu v kariéře, když si v závodě maratonců na mistrovství světa ve Skotsku vyjel stříbro. Osmnáctiletá Miculyčová obhájila titul mistryně Evropy ve freestyle BMX.

V průběhu slavnostního galavečera ve Velké dvoraně Veletržního paláce v Praze byli vyhlášeni i vítězové v jednotlivých disciplínách. Prvenství mezi cyklokrosaři patří třetím rokem za sebou Zemanové, nejlepším jezdcem na horských kolech je Stošek, bikros ovládla Miculyčová.

„Je to moc fajn. Sejdeme se všichni napříč disciplínami, jsme v šatech, je to takové noblesní. Vlastně odměna, že se vidíme jinak než v dresech. Je to zpestření, které si pokaždé užiju,“ uvedla Zemanová.

Úspěšný junior Kryštof Král byl nejlepší na silnici, královnou mezi dráhaři je Veronika Jaborníková. Mezi sálovými cyklisty ovládli anketu úspěšní reprezentanti v kolové Radek Adam a Tomáš Horák. Nejlepším para cyklistou je Pavlína Vejvodová. Nejlepším juniorem byl vyhlášen Adam Bittman a juniorkou Adéla Marková, reprezentanti v dráhové cyklistice.

Do Síně slávy byla uvedena bývalá úspěšná reprezentantka v dráhové cyklistice Iva Zajíčková.

Anketa se koná již od roku 1965. Cyklisté tehdy vyhlásili svého krále jako první u nás, ostatní sportovní odvětví se přidala až později. Historicky nejúspěšnějšími cyklisty jsou bratři Jan a Jindřich Pospíšilové, kteří díky úspěchům v kolové vyhráli anketu osmkrát.