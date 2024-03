Kulhavý si na Cape Epic zlomil klíční kost. Hrozí hadi, kolo si opravujte sám

Z horských kol je sportovním fanouškům asi nejznámější olympijské cross country. Jenže je tady ještě jeden významný závod, kterému se dokonce říká Tour de France horských kol. Cape Epic, který vrcholí o tomto víkendu v Jihoafrické republice, si oblíbili samotní závodníci, ale také cyklističtí fanoušci. Jde totiž o něco unikátního. Etapový závod, který hostí divoká africká příroda. Navíc je to závod dvojic, což je také významné specifikum.

„To ho činí něčím zvláštním. Můžete se společně radovat, zároveň ale máte dvojnásobné riziko defektu, nějakých zdravotních problémů, ale v mnoha věcech si zase můžete pomoct. Tohle závodění má úplně jinou dynamiku,“ líčí Kristian Hynek, který Cape Epic ovládl v roce 2014 s Němcem Robertem Mennenem.

Je potřeba hlídat si parťáka

Také letos se ho účastní hned několik českých dvojic. Filip Adel, parťák Jaroslava Kulhavého z týmu Superior Lions, ale nyní může potvrdit, jak významnou roli hraje to, že musíte dojet společně s týmovým kolegou. I pro něj totiž po zranění Kulhavého letošní ročník skončil.

„Celkově je to unikátní závod, specifický tím, v jakém se to jede prostředí. Je tam spousta singltrailů a záludných míst, nesmí se ani na minutu polevit. Jede se to ve dvojici, takže je potřeba hlídat si i toho druhého.“

Adel s Kulhavým se sice vzájemně hlídali, přesto se zkušenější z dvojice nevyhnul ve čtvrteční etapě, čtvrté ze sedmi, pádu ve sjezdu. „Bylo to už v závěrečném sjezdu, zavřely se mi řídítka a šel jsem k zemi. Bohužel cítím, že to není dobré, mám papírový kosti,“ hlásil serveru mtbs.cz Kulhavý. Do cíle necelých 10 kilometrů ještě dojel, ale rentgen potvrdil to, čeho se trojnásobný vítěz tohoto prestižního podniku obával – zlomeninu klíční kosti.

Pády v těžkých trailech jsou jedním, ne však jediným nebezpečím. V Africe nyní panují velká horka. Je tak zcela zásadní dodržovat pitný režim a pokud možno se také na občerstvovacích stanicích, kterých není zase tolik, ochlazovat.

„Je tam spalující vedro, které tam bývá třeba okolo 35 stupňů ve stínu, takže zažíváte dehydrataci v podstatě v každé etapě,“ potvrzuje Hynek.

Kulhavý už před odjezdem do Afriky upozorňoval na to, že je nečeká nic snadného. „Jde o ultimátní závod, který prověří každého jezdce. Není to o hodince dvou na kole jako v cross county. Je to osm dní v neskutečně obtížných podmínkách.“

Jedni z nejjedovatějších hadů na světě

Nebezpečí představují také zvířata, která v Africe žijí zcela volně a divoce. K vidění je řada fotografií, na nichž jsou zvířata v bezpečné, ale i v bezprostřední vzdálenosti od závodníků.

„Není to ale tak, že by tam na vás za každým rohem skákali krokodýli, hadi a různá nebezpečná zvířata. Oni tam jsou, vyskytují se tam třeba jedni z nejjedovatějších hadů na světě vůbec. Ale já za dobu, co tam jezdím, jsem hada, a to ještě ani nevím jakého, viděl jednou nebo dvakrát někde podél single tracku. Ale nevnímám to tak, že by to tam bylo po téhle stránce nebezpečné,“ mírní obavy Hynek, který nyní funguje jako manažer svého týmu Canyon Sidi.

Stejně jako jinde v divoké přírodě je podle něj důležité dodržovat určitá základní pravidla. „Člověk taky musí mít aspoň tucha, jak se zachovat v případě nějakého problému, jako uštknutí hadem a podobně. Ale není to tak, že byste tam jezdili mezi tygry, lvy a podobně. Důležité je nezastavovat na single tracku v místě, kde člověk nevidí kolem sebe, protože často když jdete kousíček z cesty, tak tam se hadi ukrývají, vyhřívají. Takže když si člověk potřebuje odskočit, tak na přehledném místě,“ radí budoucím účastníkům Cape Epic, ale i jiných podobných závodů Hynek.

Jsou však okamžiky, kdy se střetu vyhnout nemusíte. „Většinou je to ale souhra náhod. Nino Schurter tam měl loni antilopu, která si to v poslední chvíli rozmyslela a odskočila jinam,“ vzpomíná Adel.

A na závěr ještě jedno specifikum této bikerské Tour. Pokud v sobě máte dobrodružného ducha a chcete prověřit svou odolnost, budete se muset umět postarat i o své kolo. Není tady totiž povolená technická podpora a veškeré opravy si musíte přímo v závodě zvládnout obstarat sami. Náhradní díly si můžete nechat dovézt do speciálních boxů v technické zóně. Vše kromě rámu.