Chcete natáčet smrt? Cyklisté bojují proti televizním záběrům pádů

Tyto obrázky byly opravdu ošklivé a nedívalo se na ně dobře. Záběry nejen pádu, ale také cyklistů ležících v nehezkých polohách v betonovém příkopu nebo vedle cesty po čtvrtečním incidentu na závodu Kolem Baskicka obletěly svět, a to nejen v televizi, ale i na sociálních sítích. Šéf organizace zastupující jezdce to silně kritizoval, i cyklisté prý chtějí pravidlo, aby se takové záběry nevysílaly. Jsou však i opačné hlasy.

Pádů během cyklistické sezony vidíme celou řadu. Jenže ten na etapovém podniku Kolem Baskicka, v němž se těžce zranily hvězdy jako dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard, úřadující mistr světa v časovce Remco Evenepoel, Pogačarův kolega Jay Vine, o něco lépe vyvázl Primož Roglič, vyvolává velké diskuse.

Kromě samotného pádu totiž televize vysílala dlouhé minuty poté i zasažené cyklisty ležící v nehezkých polohách buď vedle silnice na trávníku, nebo v příkopech mezi cestou a trávou. K vidění tak byly záběry, kde sice tentokrát nebyla krev, ale i tak se některým z nich mohlo dělat zle, nebo minimálně se jim na ně nekoukalo ani trochu příjemně.

Brzy se na sociální síti X ozval i Adam Hansen, šéf Asociace profesionálních cyklistů (CPA).

„Tohle je mimo respekt vůči závodníkům zasaženým pádem a jejich rodinám doma. CPA nepodporuje, aby televize pokračovaly v natáčení závodníků, kteří spadli a jsou na zemi,“ napsal Hansen.

Tomu prý už psali i cyklisté, kteří se neúčastní závodu v Baskicku. „Obrátili se na mě, jestli by nešlo zavést nějaké takové pravidlo, které by tohle zakazovalo a my to podporujeme,“ dodal sám bývalý silniční profesionál, jenž drží rekord v počtu účastí na podnicích Grand Tours.

Ačkoliv mnozí s tímto návrhem souhlasí a nazvali takové zpravodajství jako ostudné, zbytečné, či jako klikací návnadu, ozvala se také spousta těch, kteří jsou proti. Mezi nimi například i otec závodníka Thymena Arensmana. „Nesouhlasím s tím, jak se vám takové vysílání zdá ostudné. Když náš syn loni havaroval na španělské Vueltě, bylo pro nás lepší a méně stresující celou situaci vidět, než nemít žádné informace. V případě Thymena byl dopad mírný, ale záběry stejné – na nosítkách a s podporou kyslíku,“ napsal Martijn Arensman.

A nebyl sám s podobným názorem. Hansen na takové příspěvky sice reagoval tak, že když on sám závodil, měla jeho matka telefonní čísla na lékaře týmu i další administrativní personál. Ovšem jak z mnoha reakcí vyplývá, nejsou mnozí příbuzní a případně ani kamarádi takto vybavení.