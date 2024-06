Dauphiné poznamenal hromadný pád. Skončil v něm i Roglič a Evenpoel

Pátá etapa závodu Critérium du Dauphiné byla kvůli hromadnému pádu zhruba třiceti cyklistů včetně favoritů Remca Evenepoela a Primože Rogliče asi 21 km před cílem neutralizována. Jezdci zamířili do cíle v Saint-Priest volným tempem, nebyl vyhlášen vítěz a časy nebyly započítávány do celkového pořadí.

V deštivém počasí skončily tři desítky cyklistů na zemi a také mimo silnici po pádu na mokrém asfaltu, jenž byl podle televizních záběrů mimořádně kluzký. Karambol se nevyhnul ani nejlepším dvěma jezdcům průběžného pořadí Evenepoelovi z Belgie a Slovinci Rogličovi, kteří ale mohli pokračovat, i když Evenepoel s krvavým kolenem.

Massive crash at the Dauphiné takes down the peloton! pic.twitter.com/trx8SOvb3b — Eurosport (@eurosport) June 6, 2024

"Bylo to jako kuželky. Z levé strany mi něčí kolo vjelo pod zadní kolo. Zabrzdil jsem, udělal salto dopředu a dopadl na hlavu a rameno. Byla to docela rána," řekl novinářům Evenepoel, jenž se na Critériu vrací po pádu na závodě Kolem Baskicka, kde si zlomil klíční kost a lopatku. "Znovu jsem spadl na rameno a myslím, že to krvácí, takže uvidíme, co řeknou lékaři. Nakonec to ale všechno snad dopadlo dobře," dodala hvězda týmu Soudal-Quick Step.

Do cíle dojel i Roglič, jenž si ale není jistý, zda bude v závodě pokračovat. "Spadl jsem na rameno, s nímž jsem byl před pár lety na operaci. Musíme to pořádně zkontrolovat a ujistit se, v jakém je stavu," řekl lídr stáje Bora-hansgrohe.

Závod zcela jistě skončil pro dva Nizozemce z týmu Visma-Lease a bike Stevena Kruijswijka a Dylana van Baarleho. Kruijswijka odvezla sanitka do nemocnice, jeho krajan dlouho seděl v příkopu u silnice se zabandážovanou paží. Oba měli být na Tour de France pomocníky Dána Jonase Vingegaarda, jenž se ještě zotavuje z hromadného pádu v Baskicku, do něhož byli zapleteni i Evenepoel a Roglič.

Po několika desítkách minut, kdy byla etapa zastavena a zdravotníci se starali o postižené cyklisty, organizátoři rozhodli o tom, že o vítězství se dnes bojovat nebude. Mimo jiné proto, že nebyl k dispozici dostatek lékařského dohledu pro zbytek etapy.

Mistr světa Evenepoel se dostal do čela pořadí tradiční generálky na Tour díky vítězství ve středeční časovce, před Rogličem vede o 33 sekund. Po horských etapách závod skončí v neděli.