Drsná výkupní klauzule: chcete hvězdu? Dejte pět miliard. V plánu má...

Aby byla spekulacím učiněna přítrž, rozhodl se tým UAE Emirates zveřejnit podmínky smlouvy současného nejlepšího cyklisty planety. Tadej Pogačar podle nového kontraktu dostane 50 milionů eur za šest let. Jeho součástí je i výkupní klauzule, z níž vyplývá, že případní zájemci mají nejspíš smůlu. K revizi Slovincovy smlouvy došlo poté, co v sezoně suverénně ovládl Giro d´Italia, Tour de France i mistrovství světa. Jaké cíle má stanovené pro příští rok?

Je nejlepší na světě, tak má i nejvyšší plat. Toto tvrzení v případě Tadeje Pogačara málem neplatilo, když se celek Red Bull-Bora-hansgrohe snažil roční mzdou 10 milionů eur (přes 250 milionů korun) ze Soudal-Quick Step přetáhnout Remca Evenepoela. Alespoň podle neoficiálních informací. Kvůli jeho ještě dva roky platné smlouvě u Belgičanů ale nakonec k žádnému obchodu nedošlo.

Teoreticky by to možné bylo, když by měl Evenepoel v kontraktu stanovenou výkupní klauzuli, tedy částku, kterou by zájemce musel současnému zaměstnavateli zaplatit, aby cyklistu ze smlouvy vyvázal. Tuto pojistku aplikuje u své největší hvězdy tým UAE Emirates. Jeho vedení s Pogačarem po letošní sezoně uzavřelo novou smlouvu, jejíž některé podrobnosti prozradil manažer stáje Mauro Gianetti italskému listu La Gazzetta dello Sport.

„Tadej není na trhu,“ prohlásil Gianetti, jenž zveřejnil jak Slovincův plat, tak i výkupní klauzuli. Podle nového kontraktu, jehož platnost je až do konce roku 2030, kdy bude Pogačarovi 32 let, si za šest let vydělá 50 milionů eur (asi 1,27 miliardy korun).

V případě, že by aktuálního mistra světa a trojnásobného vítěze Tour de France chtěl během této doby získat jiný tým, musel by celku z Emirátů nejprve zaplatit 200 milionů eur (5,068 mld. Kč) a pak teprve s Pogačarem řešit jeho plat a další odměny.

„Tento tým byl mým domovem v posledních pěti letech a já si opravdu nedovedu představit sám sebe jinde,“ prohlásil nedávno Slovinec.

Zatímco si v současné době užívá zaslouženou dovolenou, s týmem už probírali plány na příští sezonu. Hlavním cílem bude čtvrtá výhra na Staré dámě. „Tour bude v roce 2025 ústředním bodem mého programu a vím, že se tam střetnu s Jonasem Vingegaardem, je ohromný rival a jsem si jistý, že bude silnější než kdy předtím,“ nechal se slyšet Pogačar. „Bude tam také Milán-San Remo, něco na kostkách a mistrovství světa v Africe.“

Gianetti navíc ubezpečil, že jejich klenot bude mít pečlivě vyváženou sezonu, jejíž součástí bude další double na Grand Tour. S ohledem na to, že by měli čelit opravdu silnému Vingegaardovi, dá se odhadovat, že tou druhou by mohla být španělská Vuelta, kterou Pogačar ještě nevyhrál.

„Také mohu říct, že nepojede Paříž-Roubaix,“ dodal manažer, podle kterého nezačne sezona muže v duhovém trikotu příliš brzy, protože si potřebuje po náročném letošku odpočinout.