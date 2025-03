Raduješ se z výhry kolegy? Přijde trest. Cyklistika zavedla nová pravidla

Sdílená radost je ta největší. Jenže v cyklistice teď může probíhat až ve chvíli, kdy závodníci projedou cílem. Své o tom ví třeba i Kaden Groves z týmu Alpecin-Deceuninck, kterého tato nová regule stála 500 švýcarských franků (přes 13 tisíc korun), odsun ve výsledkové listině až na konec první skupiny (z 10. na 57. místo) a k tomu žlutou kartu. To vše za to, že v hromadném dojezdu na klasice Kuurne-Brusel-Kuurne, která ani nespadá do kalendáře World Tour, zvedl ještě před cílovou páskou jednu ruku z řídítek na oslavu výhry svého lídra Jaspera Philipsena. Šlo o nejpřísnější postih ze škály možných.

Důvodem je snaha Mezinárodní cyklistické unie (UCI) o zvýšení bezpečnosti v pelotonu. Proto přišla od nové sezony se zavedením několika pravidel. Jako obvykle najdete napříč pelotonem ty, kteří s nimi souhlasí, ale víc těch, kteří jsou výrazně proti.

Největší pozdvižení a v první chvíli šok i mezi fanoušky vyvolalo pravidlo zakazující slavení vítězství. Všem se trochu ulevilo, když zjistili, že se netýká samotných vítězů, ti i nadále mohou v cíli oslavně zvednout ruce a podobně. To samé už ale nesmí udělat jeho kolegové, kteří ještě neprojeli cílem.

Postih podle důležitosti závodu

Pravidlo přímo říká, že bude potrestán: „Jezdec zpomalující během sprintu a ohrožující ostatní jezdce (vědomé setrvávání v řadě ostatních jezdců, oslavy ve skupině, hovor do vysílačky nebo sundávání rukou z řídítek během jízdy ve skupině).

Postih je určen ve třech kategoriích podle důležitosti závodu, rozdíl je také u jednorázovek a etapových podniků.

Groves v hromadném dojezdu zvednul jednu ruku a v tu chvíli měli rozhodčí jasno. V dalších závodech už si tento cyklista bude muset dávat pozor. Týká se ho totiž součást této novinky, kterou jsou žluté karty. Ty UCI zavedla po vzoru fotbalu, a princip bude více méně stejný. Třeba za dvě žluté karty v etapovém závodu bude následovat vyloučení z tohoto podniku a stopka na sedm následujících dnů. Za tři žluté během třiceti dnů bude následovat povinná dvoutýdenní pauza.

Žluté karty budou udělovány i za další nebezpečné chování v pelotonu. Například v lednu při závodech v Austrálii dostal Danny van Poppel (Red Bull-Bora-hansgrohe) hned dvě žluté ve dvou různých dnech za to, že vybočil z přímého směru poté, co rozjel sprint svému lídrovi.

Jde přitom o věc, která se ve sprintech děje běžně. Je tedy otázkou, zda se týmy brzy nevzbouří.

Přichází ale i další změny v pravidlech, které už tak kontroverzní nejsou. Novinkou je třeba to, že závodník spadající do kategorie do 23 let, který už má smlouvu v některém z celků z World Tour nebo Pro Tour (tedy první a druhé divizi) už nesmí na mistrovství světa startovat v této své kategorii. Výjimku tvoří pouze takzvaní stážisté. Toto pravidlo se netýká žen, u nich je samostatná kategorie do 23 let na MS od letoška zavedena nově.

Suspendace za žluté karty: