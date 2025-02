Bizár v Portugalsku. Cyklisté minuli cíl: Tohle je vtip, trpíme 190 km a pak...

Část cyklistů v chaotickém závěru bariéru přelézala a přenášeli přes ni kola, aby alespoň formálně protnuli cílovou čáru. Závodníci, mezi nimiž je v Portugalsku i dvojice českých cyklistů Mathias Vacek a Jakub Otruba, pak dlouhé desítky minut čekali na verdikt pořadatelů, jak bude etapa vyhodnocena.

„Pořadatelé tu křižovatku neuzavřeli. My, jezdci jsme jako vždycky následovali motocykl. Tohle je vtip, mělo by to mít pro organizátory nějaké následky,“ rozčiloval se v cíli Rakušan Marco Haller. „Je to směšné. My, cyklisté 190 km trpíme, snažíme se v závěru vybojovat co nejlepší pozici a pak je to všechno k ničemu. Je to hrozně frustrující,“ dodal.