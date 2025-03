Problémy hvězd Tour: Vingegaard se znovu zranil. Pustí Pogačara na Roubaix?

Po posledních dvou letech je každá zmínka o pádu těchto dvou velkým alarmem. Když v sobotu spadl Tadej Pogačar na Strade Bianche, vyděsil tím fanoušky, ale hlavně manažery svého týmu. A ve čtvrtek to samé zopakoval na Paříž-Nice Jonas Vingegaard. U toho dokonce strašili zlomenou rukou. Dvě největší hvězdy posledních ročníků Tour de France v nebezpečných situacích. A to si mnozí klepou na čelo, že chce Pogačar jet letos kostkové peklo Paříž-Roubaix. Měl by podle českých expertů startovat?

Cyklistikou se náramně baví. To je na Tadeji Pogačarovi vidět pokaždé. A zjevně se bavil, i když na sociální sítě vypustil video ze své projížďky přes Arenberský lesík, jednoho z neikoničtějších kostkových úseků klasiky Paříž-Roubaix. Mnohým soupeřům tím totiž vehnal do hlav značné obavy. Má už tedy v plánu jet letos poprvé i tento monument?

Původně to tým při zveřejnění Slovincova programu na začátku sezony neuváděl. I když k překvapení mnohých tam kromě UAE Tour nebyl na jaře žádný etapový podnik, jen samé klasiky. A touha Pogačara ukázat se už letos na startu v Compiégne zdála se být velkou.

Jenže teď, když největší dva favorité Tour de France jen pár dnů po sobě v závodech upadli, se na zbytečné riskování asi budou dívat nejen v týmu UAE Emirates-XRG hodně jinak.

Nejprve se při sobotní klasice po toskánské bílé šotolině octnul na zemi Pogačar v dresu mistra světa. Hodně si při tom sedřel levý bok, naštěstí ale vyvázl bez dalších zranění. I tak svým týmovým manažerům a sportovním ředitelům pořádně zabrnkal na nervy. I proto mu teď Mauro Gianetti, generální manažer týmu z Emirátů, důrazně radí, aby svou touhu jet Královnu klasik ještě alespoň tento rok zkrotil.

Manažer: Tadej si mohl zlomit klíční kost a zranit se

„Tadej si mohl zlomit klíční kost a být vážně zraněný. Bouchnul se do hlavy, ale naštěstí se ocitnul na trávě. Má plno odřenin, ale mohlo to být mnohem horší. Chce být letos na startu Paříž-Roubaix, ale neustále mu říkám, že musí ještě počkat, neriskovat, protože by se mohl opravdu zranit,“ prozradil Gianetti v Sieně webu Cycling News.

Také čeští experti jsou hodně překvapeni Pogačarovou touhou už letos závodit na tak nebezpečném podniku. Letos, kdy bude obhajovat vítězství na Tour de France a pokusí se získat čtvrtý triumf.

„Jezdit Roubaix v jeho případě jen na zkušenou a riskovat je blbost. Jasně, může vyhrát oboje, anebo může taky poslat celou sezonu do háje. A to je za mě moc velká hra a hazard,“ je přesvědčený František Raboň, bývalý český profesionál.

Leopold König byl v šoku, už když viděl v zimě Pogačarův program před Tour de France. „Protože měl až do začátku Tour jet jen jeden další etapový závod, a to Dauphiné. Mezi tím už jen samé jednorázové závody včetně velkých klasik jako Kolem Flander. Myslím, že nešťastný pád na Strade Bianche trochu celý tým vrátil zpátky, že si uvědomili, že jednorázové závody jsou něco jiného než etapové. A zvlášť tyhle nebezpečné jak na šotolině, tak na kostkách. Nebudou chtít riskovat nějaké velké zranění,“ myslí si šéf závodu Czech Tour.

Přes to všechno je z jeho pohledu dobré, že se takovou hvězdu snaží tým posílat na různé druhy závodů. „Jejich přístup byl hodně sympatický. To, že chtěli dát Pogačara na Paříž-Roubaix, mi přišlo na jednu stranu děsně cool, ale z pohledu dlouhodobého a jednoznačně z pohledu Tour to nepatří do programu takového závodníka,“ ví bývalý člen týmu Sky König.

Naopak Zdeněk Štybar to vidí jinak. „Každý závod je riziko. Flandry mi navíc přijdou riskantnější než Roubaix. Takže proč Roubaix nejet? Pokud do toho bude mít chuť.“

Jeho slova o nebezpečnosti všech závodů potvrdil ve čtvrtek také Pogačarův rival Jonas Vingegaard. Ten totiž mimo zraky televizních kamer spadl v etapovém závodu Paříž-Nice a do cíle dojížděl s roztrženým rtem a viditelně hodně bolavou levou rukou. Jeho týmový parťák, který se po této nepříjemné situaci dostal místo Dána do žlutého dresu vedoucího závodníka, dokonce mluvil v cíli o tom, že sám Vingegaard prohlásil, že jeho ruka může být zlomená.

Také záběry z cíle, kdy měl dvojnásobný šampion Tour de France značné potíže sundat si z levé ruky rukavičku, nevěstily nic dobrého. Večer ale tým přinesl lehce optimistickou zprávu: „Jonas Vingegaard utrpěl po pádu na Paříž-Nice pohmožděninu ruky. Ráno se s lékaři rozhodne, zda bude v závodu pokračovat.“

V pátek pak tým oznámil, že jejich lídr ze závodu odstupuje. „Bohužel, Jonas dnes nenastoupí. Lékaři rozhodli, že pro něj bude lepší odjet domů, aby se zotavil z pádu a soustředil se na další cíle v sezoně.“

Je tedy možné, že i tato nepříjemnost rivala přiměje Pogačara k tomu, aby svůj start na Paříž-Roubaix ještě alespoň o rok odložil. Definitivní verdikt má padnout po prvním letošním monumentu Milán-Sanremo, který se jede v sobotu 22. března a jenž také patří k Pogačarovým cílům.