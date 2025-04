Může Pogačar vyhrát své první Paříž-Roubaix? Ano i ne. Podle některých je moc lehký

Váha cyklistů je téma, které se neustále řeší. Proč nemůže všeuměl Wout van Aert bojovat o celkové prvenství na Tour de France? Je moc těžký a hubnutí by bylo kontraproduktivní. Proč vrchaři chtějí být co nejlehčí? Aby měli v těžkých kopcích co nejlepší výkon. Teď je pro změnu tématem to, zda Tadej Pogačar, trojnásobný vítěz Tour, není příliš lehký na téměř rovinaté kostkové peklo Paříž-Roubaix. Protože třeba vítěz posledních dvou ročníků váží o devět kilo víc.

Bude to senzační podívaná, kterou si nechtějí nechat ujít ani bývalí profesionálové, kteří se dřív s touto tratí také potýkali. Účast Tadeje Pogačara na nedělním legendárním kostkovém závodu Paříž-Roubaix táhne k televizním obrazovkám.

„Kdybych sám nezávodil, určitě bych si to v televizi nenechal ujít,“ nechal se slyšet třeba Pavel Bittner, jeden ze tří českých účastníků letošního ročníku Pekla severu.

Už jen záběry úřadujícího světového šampiona v první polovině února z průzkumu kostek v Arenberském lesíku, jedné z nejnáročnějších kostkových sekcí, vyvolaly velký rozruch. Do té doby totiž Pogačar Paříž-Roubaix neměl ve svém plánu závodů na tuto sezonu. Vlastně tam tento monument neměl ještě nikdy.

„Prosím ne,“ napsal k Pogačarovu příspěvku na sociálních sítích s fotkou z Arenbergu Jasper Philipsen, jenž na velodromu v Roubaix dojel v minulém ročníku druhý. Všichni soupeři si totiž uvědomují, že s Pogačarovou účastí to bude ještě větší peklo, o dost těžší závod.

Jenže náročný bude i pro samotného Slovince. Minulou neděli sice ukázal jasnou převahu na dalším z pětice monumentů Kolem Flander.

„Tam jsme ale viděli, že potřebuje nakloněnou rovinu, aby udělal potřebný rozdíl. Jak Van der Poel, Van Aert, tak i Pedersen budou mít na Roubaix větší výhodu,“ říká bývalý český profesionál a nyní ředitel závodu Czech Tour Leopoled König.

Tou bude váha.

„Mají více kilo, a váha je na kostkách na rovině znát, to bezpochyby. Je to jednorázovka, což jeho soupeřům zase víc nahrává. Kdyby to byla kostková etapa na Tour, tak si asi vsadím víc na Pogačara, ale v tomhle případě ne,“ je přesvědčený König.

Pogačarův tým uvádí jako jeho váhu 66 kilogramů. „To je na kostky málo,“ ví někdejší jezdec týmu Sky. V porovnání s jeho největšími konkurenty ano. Pro představu: Mads Pedersen – 70 kg, Matheiu van der Poel – 75 kg, Wout van Aert – 78 kg.

Bývalý vítěz: 66 kilo? To vůbec nevadí

O větší výhodě soupeřů vítěze posledního ročníku Tour de France, v němž se ale po kostkách nejelo, je přesvědčený i bývalý elitní sprinter Ján Svorada. Ten má s francouzskými kostkami sám velké zkušenosti.

„Člověk musí zvládat jízdu na kostkách, takže technicky to musí umět, zvlášť pokud prší. Protože bláto a voda z toho dělá tak klouzavý povrch, jako kdybyste byli na ledu. Navíc tyhle úseky nejsou rovné, jsou dělané tak, aby vodu odváděly na kraj silnice, takže střed je výš než kraje. Stále jedete na povrchu, jako kdybyste jeli po vrstevnici kopce, který je pořád šikmý,“ přibližuje Svorada francouzský terén.

I to jsou důvody, proč se bravurní ovládání kola v kombinaci s vyšší hmotností hodí. Podle Svorady to ale neznamená, že by Pogačar nemohl už při své první účasti Paříž-Roubaix vyhrát.

„Tadej Pogačar je fenomén doby a dá se říct, že je to velmi univerzální závodník. Jezdí ve skvělém týmu, má stoprocentní týmovou podporu. Je to závodník, který má výbornou časovku, dokáže se pohybovat v pelotonu, v kopcích je aktuálně jednička. Takže ať se postaví na start jakéhokoliv závodu, pokud to nebude vyloženě rovinatá etapa určená pro sprintery, tak v každém z nich může uvažovat o tom, že ho vyhraje. Takže proč ne Roubaix?“

Vítěz ročníku 2001 Servais Knaven (mimochodem otec přítelkyně Pavla Bittnera) nevidí v nižší váze Pogačara problém. Sám totiž v době, kdy získal tolik ceněnou dlažební kostku, patřil k lehčím závodníkům.

„Normálně vrchaři na tento druh závodů nejezdí, protože nedokážou podat výkon na rovině. Vítěz Tour Bernard Hinault kdysi přijel poprvé a poté jen řekl: ‚Už se sem nikdy nevrátím‘,“ směje se Knaven.

Vrátil se a s pouhými 62 kilogramy v roce 1981 vyhrál.

„Že má Pogačar 66 kilo? Ale to vůbec nevadí. Sám jsem vyhrál Paříž-Roubaix s váhou 68 kilogramů. Výhodou pro Pogačara je, že umí i časovku, není čistý vrchař,“ řekl Knaven pro nizozemský web Wilerflits.

„Bude to pro něj výzva, ale za pokus to stojí. Jedinou otázkou je, zda mu zbude dost sil, když Van der Poel zaútočí čistě silově na rovinatém dlážděném úseku. To se těžko odhaduje, ale bude zajímavé to sledovat,“ těší se muž, který své rady v posledních dnech poskytoval hlavně Čechovi Bittnerovi.