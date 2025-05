Pogačara málem smetl vichr při tréninku v Sierra Nevadě. Tam jezdí i Vingegaard

Po úspěšné klasikářské misi a zaslouženému volnu už se Tadej Pogačar připravuje na obhajobu titulu na Tour de France. Využívá k tomu vysokohorské prostředí na jihu Španělska v Sierra Nevadě. Tam ho ale v posledních dnech potkalo nepříjemné počasí a při jednom z horských výjezdů silný vítr pořádně zamával se Slovincovým kolem. Ten to nezapomněl zdokumentovat na sociálních sítích.

Ze svých tréninků toho většinou Tadej Pogačar do světa až tolik nepouští. Ovšem když ano, stojí to za to. Stejně jako v jeho posledním příspěvku na Instagramu. Z něj je zřejmé, že trojnásobného vítěze Tour de France a jeho týmového maséra Žigu Jermana, někdejšího silničního profesionála, zastihl v Sierra Nevadě pořádný vichr.

Zvukovou stopu, z níž by také byla patrná síla větru, sice úřadující světový šampion překryl hudbou, i z videa, na němž si vítr pořádně pohrává s kolem, které drží Pogačar v ruce, je zcela jasné, že poryvy byly pořádné a mohly Pogačara na kole občas ohrožovat.

„Let na pico Veleta.“ okomentoval příspěvek sám cyklista.

Sierra Nevada je tradiční evropskou destinací pro vysokohorskou přípravu, kam jezdí řada týmů. Podle příspěvků z nedávné doby je zde také největší Pogačarův rival Jonas Vingegaard, který kvůli zranění dlouho nezávodil.

Jak jejich příprava proběhla, by měli prověřit v červnu na Critérium du Dauphiné (8.-15. 6.), kde dojde k jejich prvnímu souboji ještě před Tour de France.