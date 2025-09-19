Předplatné

Velká šance pro český talent! Novák míří mezi cyklistickou elitu: Splněný sen

Dvacetiletý český cyklista Pavel Novák bude od příští sezony jezdit za stáj Movistar
Dvacetiletý český cyklista Pavel Novák bude od příští sezony jezdit za stáj Movistar
Dvacetiletý český cyklista Pavel Novák bude od příští sezony jezdit za stáj Movistar. S celkem z elitní WorldTour podepsal tříletou smlouvu. Španělský tým o tom informoval na svém webu.

„Je to pro mě splněný sen. Movistar je jedna z nejslavnějších a nejrespektovanějších stájí v historii cyklistiky. Být jejím členem je pro mě velká čest a obrovská motivace,“ uvedl Novák, který do Movistaru přestoupí z týmu MBH Bank Ballan CSB.

V jeho barvách český talent letos obsadil třetí místo v závodě závodě Giro d'Italia Next Gen pro jezdce do 23 let. V něm Novák navíc vyhrál královskou horskou etapu a skončil druhý ve vrchařské soutěži.

„Pro moji kariéru jde o velmi důležitý krok. Budu růst a učit se mezi elitou na WorldTour. Budu obklopen zkušenými jezdci, což mi pomůže se dál zlepšovat. Nemůžu se dočkat, až tahle nová kapitola začne,“ uvedl Novák.

