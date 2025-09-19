Velká šance pro český talent! Novák míří mezi cyklistickou elitu: Splněný sen
Dvacetiletý český cyklista Pavel Novák bude od příští sezony jezdit za stáj Movistar. S celkem z elitní WorldTour podepsal tříletou smlouvu. Španělský tým o tom informoval na svém webu.
„Je to pro mě splněný sen. Movistar je jedna z nejslavnějších a nejrespektovanějších stájí v historii cyklistiky. Být jejím členem je pro mě velká čest a obrovská motivace,“ uvedl Novák, který do Movistaru přestoupí z týmu MBH Bank Ballan CSB.
V jeho barvách český talent letos obsadil třetí místo v závodě závodě Giro d'Italia Next Gen pro jezdce do 23 let. V něm Novák navíc vyhrál královskou horskou etapu a skončil druhý ve vrchařské soutěži.
„Pro moji kariéru jde o velmi důležitý krok. Budu růst a učit se mezi elitou na WorldTour. Budu obklopen zkušenými jezdci, což mi pomůže se dál zlepšovat. Nemůžu se dočkat, až tahle nová kapitola začne,“ uvedl Novák.