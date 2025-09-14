Smutný vítěz Vingegaard bez korunovace v Madridu. Poslední etapa byla ukončena předčasně
Organizátoři se za každou cenu snažili dovézt peloton španělské Vuelty až do Madridu a slavnostně tam korunovat jejího vítěze Jonase Vingegaarda. Bez této pocty se ale musí dánský fenomén obejít. Propalestinské protesty nabraly na intenzitě a vygradovaly v královském městě ve chvíli, kdy do něj dojel peloton. Ještě než došlo na závěrečné okruhy a následný sprint, byli závodníci zastaveni. Aktivisté totiž prolomili bezpečnostní bariéry a závod nebyl možný.
Toto si nezasloužil. Když v sobotu po vyhrané etapě a tím pádem i jistotě vítězství v celé Vueltě a Espaňa dával Jonas Vingegaard rozhovory, prohlásil: „Doufám, že v tomto dresu (červeném) dojedu až do Madridu.“ Jeho obavy byly s ohledem na dění v celé Vueltě na španělském území oprávněné a v neděli se potvrdilo, jak moc.
Startovalo se v poklidu v městečku Alalpardo asi 30 kilometrů od Madridu. Následovaly tradiční uvolněné kilometry, kde se fotí tým vítěze, s Vingegaardem se pak vyfotili také další Dánové v pelotonu letošního ročníku včetně vítěze zeleného dresu Madse Pedersena. Na čelo si před fotografy vyjel dokonce i tým Israel-Premier Tech, proti jehož účasti údajně aktivisté protestovali.
Nechybělo ani tradiční přiťuknutí si skleničkou něčeho dobrého.
Po těchto oslavných kilometrech měly s nájezdem do španělské metropole přijít už ale i ty závodní, na jejichž konci mělo dojít k souboji sprinterů. Jenže nic z toho se nakonec nekonalo.
Aktivisté prolomili ochranné bariéry
57 kilometrů před cílem musela být etapa pozastavena. V závěru pelotonu totiž byli někteří závodníci stopnutí desítkou aktivistů, kteří jim cestu zatarasili velkým transparentem. Peloton pak čekal, až tito dojedou. Mezi tím však v přenosu ukázali mohutné protesty na jiných místech včetně cílové rovinky, kde měli policisté co dělat, aby udrželi protestující za ochrannými bariérami, na některých místech je dokonce aktivisté prolomili.
Po pár minutách se peloton znovu rozjel, ale jen velmi pozvolna a po chvíli se zase zastavil. Šéf závodu vystoupil ze svého vozu a telefonem se snažil zjistit, jaká je situace. Závodníci si mezi tím posedali na okolní lavičky, někteří se s koly vydali k autům sportovních ředitelů. Ve chvíli, kdy tak učinili i závodníci Visma-Lease a Bike včetně červeného Jonase Vingegaarda, který byl na závěrečný den svého vítězeného tažení vybaven speciálním červeným kolem, bylo jasné, že tato etapa už se nedojede.
Za chvíli vyšla najevo také informace, že nedojde ani k slavnostnímu pódiu a korunovaci nového krále Vuelty a Espaňa. Když se tuto informaci dozvěděl dánský cyklista, bylo v jeho tváři vidět velké zklamání. Osmadvacetiletý závodník si tak vedle dvou triumfů na Tour de France do svých statistik připíše i ten z Vuelty, ale bude to s trochu hořkým koncem. Bez náležité pocty a památečních fotografií. A hlavně bez příjemných vzpomínek, kdy si před nadšenými fanoušky vítěz převezme skleněnou trofej.
Je to poprvé od Vuelty v roce 1978, kdy se závod Grand Tour nedojel až úplně do konce kvůli politickým protestům.