Pogačarův tým všechny válcuje, 86 výher je nový rekord. Pomohl by rozpočtový strop?
Na nedávné španělské Vueltě byla jejich převaha do očí bijící. Sice ji neovládli celkově, ale 7 etapových výher borců z UAE Emirates-XRG bylo ohromujících. A to tam s nimi nebyla jejich hlavní hvězda Tadej Pogačar. Naprostou dominanci si drží v celé sezoně. Za ni už získali 86 výher, přičemž druhý v pořadí Lidl-Trek jich má o 40 méně. A to tento ročník ještě neskončil. Někteří už se tak znovu ptají: Neměl by se ve World Tour zavést rozpočtový strop?
Z řeči čísel je to naprosto zřejmé: v této sezoně platí, že jeden tým vládne všem. Celek UAE Emirates-XRG s největší hvězdou současné cyklistiky Tadejem Pogačarem v sezoně 2025 připsal už 86 výher. Tím překonal dosud platný rekord v počtu triumfů v jednom ročníku, který držela stáj Kolumbia-HTC. Ti za sezonu 2009 slavili 85krát. Od té doby se k nim přiblížil jen jeden tým, opět ten z Emirátů, když loni získal 81 výher.
Dominance Pogačara a spol. je přitom ohromná. Druhý v pořadí celek Lidl-Trek má na svém kontě, ve chvíli, kdy sezona stále probíhá, 46 vítězství, třetí Soudal-Quick Step 41, čtvrtá Visma-Lease a Bike 39 a pátý Ineaos Grenadiers už jen 27.
Někteří by mohli říct: No jasně, mají Pogačara, tím to je. Jenže ona to není úplně pravda. Nedostižný Slovinec sice urval nejvíc z oněch 86 výher, ale i tak je jeho podíl stále jen 16. Dalšími, kdo nejvíc přispěli, jsou mladík Isaac del Toro se 13 a Joao Almeida s 10 triumfy. Ani tak ale pořád nejsme ani na polovině cifry 86.
Nejvíc výher (od roku 2000)
Tým
Počet výher
UAE Emirates-XRG (2025)
86*
Columbia-HTC (2009)
85
UAE Emirates (2024)
81
Team Columbia (2008)
77
Quick Step Floors (2018)
72
UAE Emirates mají v sezoně 2025 v soupisce 29 cyklistů, a z nich se hned 20 podílelo na výhrách. První v tomto ročníku připsal Jhonatan Narváez, který do týmu přišel letos z Ineosu. Tu zatím poslední a rekordní vybojoval Brandon McNulty, když na závodě Kolem Lucemburska ovládl celkovou klasifikaci.
„Je opravdu skvělé být součástí týmu, který pokořil tento rekord, a především tím, kdo té 86. výhry dosáhl,“ nechal se slyšet McNulty.
„Je to mimořádný milník, který odráží neuvěřitelné odhodlání a jednotu všech členů naší organizace - od našich vedoucích představitelů ve Spojených arabských emirátech až po naše jezdce, zaměstnance, sponzory a fanoušky,“ řekl šéf týmu Mauro Gianetti.
„Tento rekord není jen o číslech, ale o vytrvalosti, obětavosti a víře, které nás provázely každým závodem. Jsem nesmírně hrdý na to, čeho jsme společně dosáhli,“ pronesl ještě generální manažer.
Jenže právě to, že takového neuvěřitelného čísla dosáhl jeden tým a ostatní za ním sotva vlají, vyvolává znovu debaty o tom, jestli by se v cyklistice neměl zavést strop. Ne však platový. Protože Pogačar, který je momentálně podle neoficiálních zdrojů nejlépe placeným cyklistou s výší roční mzdy 8,3 milionů eur (asi 201,5 mil. Kč), by byl v některých jiných sportech téměř za chudého příbuzného.
Někteří naráží ale na strop u rozpočtů týmů. Protože zde jsou viditelné velké rozdíly. Ani tyto sumy nejsou oficiálně potvrzené, ale podle dobrých zdrojů některých médií, jako například Gazzetta dello Sport, měli UAE Emirates na tuto sezonu 60 milionů eur, zatímco druhý nejbohatší celek Red Bull-Bora-hansgrohe 50 a třetí v pořadí Visma-Lease a Bike 45 milionů eur. Dříve nejzámožnější stáj Ineos (původně Sky) je na tom podobně s Lidl-Trek se 40 miliony. Ale třeba Soudal-Quick Step, který ještě před několika lety vedl tabulky v počtu výher, má už jen poloviční rozpočet jako hoši z Emirátů.
Je tedy pravděpodobné, že v případě rozpočtového stropu by nedocházelo k tak velké koncentraci toho nejlepšího, co současná cyklistika nabízí, jen v pár bohatých stájích. Protože při pohledu na soupisku právě UAE Emirates je jasné, že řada cyklistů počínaje Joaem Almeidou, ale třeba i Adamem Yatesem a dalšími by v jiných týmech hrála daleko významnější roli než být pomocníky Tadeje Pogačara na Tour de France. Být součástí vítězného týmu je samozřejmě skvělý pocit, ale určitě to není to jediné, co právě tyto borce v týmu drží.
Největší podíl na výhrách UAE Emirates
Jezdec
Počet výher
Tadej Pogačar
16
Isaac del Toro
13
Joao Almeida
10
Juan Ayuso
8
Jay Vine
5