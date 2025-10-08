Důležitý krok do nejvyšší ligy: Czech Tour postoupila o úroveň výš, přiláká další hvězdy
Je to největší cyklistický závod na českém území a v posledních letech si získal i velkou prestiž mezi týmy z vrchních pater. Nejen to vedlo k tomu, že Czech Tour povýšila a od příštího roku bude součástí ProSeries, tedy druhé nejvyšší ligy cyklistických podniků. Za další tři roky, kdy se budou znovu přehodnocovat kategorie jednotlivých závodů, už by organizátoři rádi posunuli český etapák do World Tour, tedy té úplně nejvyšší ligy.
Už nyní se organizátorům Czech Tour, největšího etapového závodu na našem území, daří dostat do startovní listiny hned několik významných cyklistických stájí. A v příštím roce, kdy se závod uskuteční od 12. do 16. srpna, by jich mohlo přijet ještě víc a s ještě většími hvězdami.
Po několikaletém úsilí celého týmu se totiž Czech Tour podařilo povýšit do kategorie ProSeries, tedy druhé nejvyšší ligy.
Přítomnost závodu v kalendáři vyšší kategorie představuje větší lákadlo pro elitní týmy v podobě lepšího bodového ocenění do žebříčku UCI – klíčového parametru, který rozhoduje o bytí a nebytí mezi těmi nejlepšími. Za celkové vítězství v závodu kategorie 2.1 (té dosavadní) bere závodník 125 bodů, v kategorii 2.Pro je to rovných 200.
„A to není vůbec zanedbatelné. Závod kategorie ProSeries má především směrem k týmům z elitní kategorie WorldTour mnohem lepší vyjednávací pozici. Věřím, že posun nám opět o kousek víc pootevře dveře k nejlepším týmům a bude se nám dařit získávat víc a víc jejich hvězd,“ říká ředitel Czech Tour a někdejší profesionální cyklista Leopold König.
Už nyní se i ty největší hvězdy jako třeba Jonas Vingegaard, Adam Yates, Isaac del Toro a další účastní podniků ProSeries a pořadatelé Czech Tour doufají, že i jim se podaří přivést českému publiku podobné cyklistické persony.
Navíc za tři roky, kdy se budou znovu přidělovat licence, by organizátoři rádi požádali o zařazení do World Tour.