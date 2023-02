Super Bowl LVII: kouč proti „svým“, souboj bratrů i symbolický přelom

Tom Brady nastoupil důchod, neznamená to ale nic jiného než start nové éry. Super Bowl (pondělí 00.30, PP O2 TV Sport a Premier Sport 2) rozpumpuje svět dvěma historickými přelomy. Pokud ještě dnes někoho zajímá barva kůže, tak se poprvé proti sobě postaví „černí“ quarterbeci. Patrick Mahomes za Kansas City Chiefs i Jalen Hurts za Philadelphia Eagles reprezentují budoucnost ligy. K tomu se chystá i premiérový souboj dvou bratrů, Jasona a Travise Kelceů, kteří si to rozdají o trofej Vince Lombardiho. Komu by to nestačilo, o přestávce vystoupí v half time show poprvé po pěti letech naživo Rihanna.

Komentátor Joe Buck už se na to nemohl dívat.

„Kolik fanoušků Philadelphie teď křičí na televizní obrazovku: Hejbni kostrou!“ prohlásil.

V Super Bowlu 2005 Eagles prohrávali s New England Patriots o deset bodů a do konce základní hrací doby scházely necelé čtyři minuty. A kouč Andy Reid se stále nemohl přinutit k větší naléhavosti. Philadelphia nakonec skórovala touchdown a dostala míč zpět necelou minutu před koncem s šancí na zázrak. Záhadně promeškaný čas ale scházel a Eagles už zápas neotočili.

Andy Reid strávil ve Philadelphii dlouhých čtrnáct sezon, nervózní závěrečné momenty osmnáct let vzdáleného Super Bowlu ale jeho éru v Rockyho městě do značné míry definují. Titul v něm nezískal. Dokázal to až ve svém dalším osudovém angažmá v Kansas City, s Chiefs před třemi lety zlomil pověst zřejmě nejlepšího kouče dějin bez trofeje. A dnes se svým novým týmem jde bojovat o trofej proti tomu starému.

To je příběh, že? Běžně by zcela stačil jako hlavní pouták k velkému mači. Reid v něm bude jako teprve pátý trenér v historii NFL stát v Super Bowlu proti svému bývalému týmu. Jenže tentokrát jsou tu i další magnety.

Super Bowl je vždycky o souboji dvou quarterbacků. A tentokrát se vůbec poprvé v dějinách proti sobě postaví dva „černí“ quarterbeci, jak jim přezdívá i sama prudérní Amerika. Je to symbolický přelom, protože i NFL si jako celá americká společnost prošla cestou, během níž pomalu odhazovala předsudky.

Patrick Mahomes, quarterback Chiefs, je ze smíšené rodiny. Jeho otcem je Afroameričan, bývalý hráč baseballové MLB, matkou běloška. Zejména je ale aktuální hlavní tváří ligy. V sedmadvaceti letech si zahraje už v třetím Super Bowlu. Před třemi lety si skvělým obratem v posledním čtvrtině proti San Francisku zajistil věčnou slávu, předloni se jeho kouzlo rozpadlo pod komplexnějším týmem Tampy Bay v čele s Tomem Bradym. Letos znovu zářil, za což byl čerstvě podruhé v kariéře vyhlášen nejužitečnějším hráčem ligy. Problémem může být stav jeho kotníku, který si zranil před třemi týdny v prvním zápase play off.

Jalena Hurtse jako quarterbacka Philadelphie čeká zatím životní zápas. Vstupuje do něj po nejlepší sezoně kariéry, v níž se Eagles prezentovali jako dominantní tým.

„Myslím, že je speciální mít dva černé quarterbacky v Super Bowlu,“ řekl Mahomes. „Od té doby, co hraju v lize, učím se stále víc a víc o historii. Kluci, kteří přišli přede mnou a Jaylenem, tomuhle dali šanci. A já jsem rád, že tu teď můžeme být pro budoucnost.“

Je to významná chvíle. Afroameričané se v NFL po svém nástupu do ligy rychle prosadili, na pozici quarterbacka ovšem stále převažovali běloši. Za celou historii si Super Bowl zatím zahrálo jen sedm „černých“ quarterbacků.

„Myslím, že jde o něco, co stojí za zmínku. Je to historie,“ uvedl Hurts.

A je tu ještě jedna atraktivní linka. Vůbec poprvé budou o Super Bowl proti sobě bojovat dva bratři.

„Moje máma nemůže prohrát,“ smál se třiatřicetiletý Travis Kelce, populární tight end Chiefs.

Jason je o dva roky starší a o něco lépe stavěný, což potřebuje, aby byl jako center spolehlivou cihlou ofenzivní lajny Eagles.

„Když se jako bratři dostanete do jistého bodu, je to spíš čisté přátelství. Už mu neříkám, co má dělat,“ říká Jason.

Oba dva už Super Bowl vyhráli. Travis v roce 2020 pomohl Chiefs proti San Francisku jedním touchdownem, Jason byl v roce 2018 na začátku slavné akce Philly special, jíž Eagles šokovali Patriots.

Hvězdy Eagles

Jalen Hurts - quarterback

Suverénně největší kandidát na ocenění MVP pro nejužitečnějšího hráče sezony, které ale nakonec získal jeho nedělní rival. Jalen Hurts prožívá průlomový ročník, ve kterém se zařadil mezi naprostou elitu NFL. K 22 naházeným touchdownům totiž přidal dalších 13 běhových. Pod taktovkou trenéra Nicka Sirianniho se proměnil v prakticky nebranitelnou zbraň.

Haason Reddick - outside linebacker

Po bolavém kotníku Patricka Mahomese půjde jako tygr po syrovém mase. Haason Reddick náleží mezi úplnou elitu NFL, dohromady si připsal 16 sacků, a především v konferenčním finále naprosto rozbořil ofenzivní plány San Francisca 49ers. Pokud ho ofenzivní lajna Chiefs nezastaví, mají Eagles vyhráno.

A. J. Brown - wide receiver

Vysoký, silný a proklatě rychlý. A. J. Brown v sobě snoubí veškeré dispozice, aby byl jedním z vůbec nejlepších wide receiverů celé ligy. S Hurtsem hrají prakticky poslepu, i proto dokázal v sezoně zachytit 1496 yardů a 11 touchdownů. Jestli někdo dokáže držet krok s produkcí Travise Kelceho, tak právě on.

Jason Kelce - center

Aby se center dostal mezi vůbec nejlepší hráče týmu, to už musí být opravdu extra klasa. Jason Kelce ale do tohoto výčtu hvězd nepochybně patří. Protřelý veterán, obrovsky silný zejména v pasové ochraně quarterbacka. Sack přes něho nešel už v 671 passových akcích za sebou. Úžasná bilance!

Lane Johnson - right tackle

Původem quarterback, jenž svou postavou ani trochu nepřipomíná ofenzivního lajnaře. Dokáže ale maximálně těžit ze své výbušnosti a mobility. Lane Johnson je dlouhodobě naprostá šlechta na své pozici, především díky němu jsou RPO (run-pass option) akce Eagles tak ohromně efektivní.

Hvězdy Chiefs

Patrick Mahomes - quarterback

Znovu vládl všem quarterbackům v počtu naházených touchdownů (41), i po letním odchodu Tyreeka Hilla si udržel špičkovou kvalitu. A doma má další ocenění pro MVP sezony. Jestli je někdo schopný konkurovat bodové produkci Jalena Hurtse a Eagles, tak právě Patrick Mahomes. Jenže je tu jeden obří otazník: Jak na tom bude jen pár týdnů nazpět vymknutý kotník?

Travis Kelce - tight end

Ne, zastavit tohohle chlapíka není možné. Můžete se pouze modlit, že bude mít zrovna slabší zápas. Nebo že se vám ho povede alespoň trochu přibrzdit. O Kelcem se po právu mluví jako o jednom z nejlepších tight endů všech dob. V této sezoně zachytil už 12 touchdownů, vůbec nejvíc v kariéře.

Chris Jones - defensive tackle

Oči lídra Eagles Jalena Hurtse budou před rozehrávkou každé hry směřovat na soupeře s číslem 95 na zádech. Chris Jones totiž hraje v životní formě, jen v tomto ročníku nashromáždil 15,5 sacků. Zkušený tackle funguje jako dokonalá destrukční jednotka, hotový postrach quarterbacků.

Isiah Pacheco - running back

Možná trochu přehlížený, ovšem velmi důležitý hráč pro funkci celé ofenzivní letky Chiefs. Isiah Pacheco v sezoně naběhal 830 yardů, dalších 130 yardů pak zachytil po vzdušných akcích. Jestli má defenziva Eagles někde načaté rány, je to rozhodně v běhové hře. Pacheco proto může být klíčem k úspěchu.

L'Jarius Sneed - cornerback

Ponese obří břemeno. Bránit někoho z dua A. J. Brown – DeVonta Smith, to je hotová noční můra. L'Jarius Sneed má ale schopnosti na to, aby elitní receivery soupeře alespoň utlumil. V sezoně zachytil tři interceptions a platí za typického ball hawka, jenž nechce jen bránit, ale snaží se i získávat míče.