Skandál v NFL: Quarterbacka před „evropským“ utkáním přepadli v ulicích Dublinu
Americký fotbal nejvyšší kvality se vydal poprvé v sezoně za velkou louži do Evropy. V irském Dublinu se konalo utkání NFL mezi celky Pittsburgh Steelers a Minnesota Vikings. Steelers v neděli vyhráli 24:21, ale mnohem více se řeší incident ještě před utkáním, kdy byl v ulicích města napaden a oloupen quarterback vítězného celku Skylar Thompson.
Ta informace vyletěla ven až v den zápasu, přitom Thompson si prožil děsivý incident už v pátek. Obětí loupežného přepadení v Dublinu se stal náhradní quarterback Pittsburghu, který je sice od 10. září na listině zraněných hráčů, ale přesto s týmem do Irska odcestoval. O přepadení informoval v neděli insider NFL Tom Pelissero.
Thompson si z celého zážitku proti neznámým útočníkům odnesl i lehká zranění, ale celkově je v pořádku a připojil se zpět k týmu. „Jsme si vědomi situace, která se stala v pátek večer v Dublinu Skylarovi,“ řekl mluvčí Steelers. „V tuto chvíli nebudeme poskytovat žádné další komentáře, protože spolupracujeme s bezpečnostní službou NFL na shromáždění dalších informací o incidentu.“
Hráčská asociace NFLPA rovněž přispěchala s vyjádřením. „Jako vždy je naší prioritou zdraví a bezpečnost našich hráčů. Zejména proto, že i nadále pracujeme na ochraně a pohodě hráčů při hraní mezinárodních zápasů. Budeme Skylara i nadále podporovat jakýmkoli způsobem, který bude potřebovat.“
NFL pravidelně hrává několik zápasů v sezoně mimo Spojené státy. Je to podobný trend jako u její hokejové sestry NHL. V rámci takzvaných NFL International Series se každoročně nejlepší liga amerického fotbalu prezentuje zejména v Evropě, ale v minulosti se hrávalo třeba také v Mexiku.
Letos je to podruhé, co se NFL vydala mimo USA, poprvé do Evropy. Už 5. září došlo na duel mezi Kansas City Chiefs a Los Angeles Chargers v brazilském Sao Paulu. A hned je z toho v Dublinu skandál. Přitom samotný zápas zase jednou ukázal, že láká davy. Na stadion Croke Park si našlo cestu téměř 75 tisíc diváků. V budoucnu se NFL v této sezoně představí ještě třikrát v Londýně, po jednom zápase hostí Berlín a Madrid.