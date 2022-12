Kapitán baseballistů: Nejsme Kokosy na sněhu. Být amatéry nám nevadí

Propluli kvalifikačním turnajem v Regensburgu a rádi by odstartovali baseballový boom v Česku. Příběh o amatérech, kteří postoupili mezi světové hvězdy, oslovil širokou sportovní veřejnost. „Ale my nejsme Kokosy na sněhu. Nebyla to náhoda, že jsme zajeli jednu dobrou jízdu,“ upozorňuje zkušený Petr Zýma.

Jak správně pojmenovat úspěch, kdy se „amatérský“ tým probojoval na největší turnaj světa?

„Tento sport je pro nás naprostou vášní. To, že to nemůžeme hrát za peníze, nám v zásadě vůbec nevadí. Přistupujeme k tomu naprosto seriózně. Celý rok se točí kolem přípravy. A úspěch byl na spadnutí. Nebyla to náhoda, že jsme zajeli jednu dobrou jízdu, jako ty slavné kokosy.“

Svědčí o tom i několik pátých míst z mistrovství Evropy. Proč vysněná medaile zatím uniká?

„To byla častokrát otázka jednoho nešťastného inningu (směny). Věřím, že to bylo na spadnutí. Projevuje se, že český baseball umí pracovat s mládeží. Porážíme všechny evropské země a byla otázka času, kdy jsme v kvalifikaci WBC měli konečně trošku štěstí. Je skvělé vidět vlnu zájmu. Pro nás je to přísun energie, že deset patnáct let přípravy vyvrcholilo takhle. A jsme schopní to posunout i další rok.“

Vypadalo to, že s odchodem kouče Mika Griffina ukončí reprezentační kariéru řada hráčů včetně vás. Kde jste našel motivaci pokračovat dál?

„Člověk jel poslední roky na maximum, do toho přišla dcerka. Cíl naší generace získat medaili ani s Mikem Griffinem nevyšel a tahle kapitola byla u konce. Ale pamatuji si, že Pavel (Chadim, současný trenér) mi zavolal a hrozně se divil, že i já jsem jeden z těch, kteří by chtěli skončit. Postupně jsme se začali bavit a hodně mi pomohl najít motivaci zpět. Vzal mě na Praděd na běžky, kde jsme se s klukama pořádně seznámili s novou generací, a byl jsem zpátky na vlně.“

Co ještě hrálo roli, že jste si kariéru prodloužil?

„Máme s trenérem obrovský vztah, takže stačilo relativně málo. Pořád mě to naplňuje a mám týmu co dát. Pavel mě zná a ví, jak na mě. Hezky mi mazal med kolem pusy a pak na mě kluci ušili habaďůru a zvolili mě kapitánem. (usmívá se) V ten moment nešlo odejít.“

Konec kariéry jste zvažoval i kvůli svému zaměstnání. Jak složité je jej skloubit s baseballem?

„Zabývám se komunikací s klienty. Řešíme finanční trhy, spekulace, obchody a je to primárně matematika. Občas je to honička. V půl šesté skončíte, rychle jedete na hřiště a musíte přepnout hlavu. Už se mi to ale daří. Co se stalo v práci, nechávám tam a už v tom zvládám balancovat.“

A při výhledu na příští rok určitě nelitujete, že jste v reprezentaci zůstal...

„Vůbec toho nelituju. Beru to jako šanci zlepšit se ve všech oborech. Chci být nejlepší možný manžel, táta, nejlepší v práci a také v baseballu. Vzhledem k tomu, co máme teď před sebou, je to naše šance v přímém přenosu. Hrozně rád bych završil aktivní kariéru nějakým vykřičníkem, což bude primárně Evropa. Po sportovní stránce to bude jednoznačně životní rok.“

Kromě WBC se vrcholem stane domácí mistrovství Evropy. Řadíte se mezi hlavní medailové adepty?

„Realisticky tam patříme. Jedna věc je, že Nizozemci, Španělé, Italové si navezou své hráče z Ameriky, ale pokud jdeme proti evropským hráčům jako například v mládežnických kategoriích, tak je porážíme. Můžeme překvapit a doufáme, že to vyjde.“

Pomůže domácí prostředí?

„Uvidíme. Náš úspěch v kvalifikaci na WBC se nečekal. Šli jsme tam z pozice outsidera a bylo to klidnější. Teď budeme doma a je příběh, že se čeká dlouho na úspěch. Na druhou stranu nám diváci přichystají brutální atmosféru a na to se těšíme. Jsem ochotný na sebe vzít zodpovědnost a nechat na hřišti duši.“