První duel na TOP scéně. A hned klíčový. Češi proti Číně, není čas čekat

„Ten největší cíl, který tady máme, je vyhrát první zápas, udržet místo na WBC a zároveň si vyzkoušet, jaké je to hrát jako profesionální hráč a jaké to je hrát proti nejlepším týmům světa,“ řekl Martin Mužík, muž na první metě.

Z pětičlenné tokijské základní skupiny postoupí nejlepší dva celky do čtvrtfinále, pro něž jsou jasnými favority Japonci a pak hned Korejci, dvě těžké váhy asijského baseballu. Další metou je čtvrté místo, které by znamenalo postup na další turnaj WBC. A jestli je někde reálná šance uhrát potřebnou výhru, ta první leží hned na začátku proti Číně. Podle světového žebříčku jdou patnáctí Češi proti soupeři na třicítce.

„Čína je rankingově nejníž, ale trochu to klame, protože měli restrikce s covidem,“ upozorňuje reprezentační trenér Pavel Chadim. „Nevýhoda je, že jde o první zápas. Jsme tým, který hraje lépe na konci turnaje.“

Češi to prokázali vloni na podzim při kvalifikaci na WBC v Regensburgu. Úvodní porážka se Španělskem děsivým skóre 7:21 už zůstane třináctou komnatou národní historie. Tým se ale pak zvednul, přitlačený ke zdi porazil Francii, Německo a ve finále Španělům všechno vrátil.

„Čína je ten tým, kterého bychom ve skupině měli porazit,“ říká natvrdo Marek Chlup, vnejší polař, který zazářil v posledním přípravném zápase před turnajem a napálil první český homerun japonského pobytu. „Hned od prvního zápasu musíme jít naplno, tentokrát není čas čekat, až chytíme formu. Čínu rozhodně chceme porazit.“

Borci budou čelit nebezpečnému nadhazovači Alanu Carterovi. Chlapík narozený v Singapuru je známý tím, že umí pálit rychlé míče v rychlostech přes 92 mil v hodině, což dělá asi 148 kilometrů v hodině. Jdou o něm ale zprávy, že po zranění není zrovna v nejlepší formě. Číňané mají na soupisce taky naturalizovaného Japonce Yusukeho Masagu, vnějšího polaře se zkušenostmi z japonské profesionální ligy.

V práci zachraňuje životy a na hřišti bojuje o body. Martin Schneider o své cestě Video se připravuje ...

„Já to beru tak, že pro nás je tohle týden Major League. Zahrajeme si majorleagový baseball proti největším hvězdám na světě před vyprodanými tribunami. Nemůžu se dočkat,“ říká vnitřní polař Jakub Hajtmar.

Tohle je turnaj, kterého se účastní největší hvězdy světového baseballu v čele s Shoheiem Ohtanim, Mikem Troutem či Manny Machadem. Češi budí pozornost, protože na nejvyšší scénu přivezli tým složený z drtivé většiny z hráčů, kteří trénuji až po práci. Jejich hvězdou je naturalizovaný Američan Eric Sogard, dřívější dlouholetý hráč MLB.

„Když mi bylo dvanáct, hrál jsem baseballovou elektronickou hru a on byl její součástí. Teď jsem tu s ním a je pro nás velká posila,“ pochvaluje si nadhazovač Daniel Padyšák, jenž v pátek klíčovou bitvu s Čínou zahájí. „Je to sen každého baseballisty hrát na téhle úrovni. Myslím, že jsme všichni připraveni. Koneckonců je to pořád jenom dětská hra. Hrajeme baseball, to se nikdy nemění. Myslím, že se není čeho obávat.“