Golfista Tomi (17) o škole i penězích: Mám doučování. Proč přišel o 200 tisíc?

Stal se nejlepších Čechem golfového turnaje Czech Masters. Teprve sedmnáctiletý David Tomi za sebou nechal šestnáct krajanů a připsal si stejně jako loňský vítěz Američan Johannes Veerman 51. místo. Mladý talent je přitom stále golfovým amatérem a sportovní kariéru kombinuje se studiem na střední škole. „Skloubit se to dá jen těžko. Golf je hodně časově náročný. Bývám v kuse i čtyři měsíce v zahraničí, doučovat se musím sám,“ prozradil.

Osmého ročníku turnaje D+D Real Czech Masters se letos účastnil rekordní počet českých hráčů. Na největším golfovém podniku v tuzemsku série DP World Tour se představilo celkem 17 Čechů – dvanáct profesionálů a pět amatérů.

Nejlepšího umístění nakonec dosáhl teprve sedmnáctiletý David Tomi. „Je to úplně neuvěřitelné,“ radoval se po turnaji, na kterém poměřil síly mimo jiné i s hvězdnými hráči Ianem Poulterem a Thomasem Pietersem.

„Byl to obrovský zážitek. Ještě tři roky zpátky jsem se na ně chodil dívat jako na velké celebrity a teď jsem si s nimi zahrál turnaj. Krásný pocit,“ pochvaloval si rodák z Mariánských Lázní.

Odmala se přitom zdálo, že spíše než na greenech bude jeho místo na fotbalovém hřišti. V jedenácti letech jej ovšem táta vzal sebou na první hodinu golfu. „A už jsem u toho zůstal. Na fotbal jsem ale určitě nezanevřel, a když můžu, chodívám si zahrát i teď,“ vykládá.

S volným časem je to, ale u mladého hráče stále složitější. Vedle sportu se totiž musí věnovat i škole. Skloubit tyto dvě aktivity dohromady je samo o sobě poměrně náročné a na další zájmy už příliš prostoru nezbývá.

„Chodím na Gymnázium a obchodní akademii u nás v Mariánských Lázních. Teď jsem vyšel druhý ročník. S golfem se to kombinuje docela těžko, jelikož je to hodně časově náročný sport,“ vysvětluje mladý hráč.

„Jsem pořád někde na reprezentačních výjezdech, kempech, zimní přípravě…Všechno tohle se většinou odehrává někde v zahraničí, protože u nás v Česku se skrz počasí dá trénovat jen část roku. Třeba loni v zimě jsem byl čtyři měsíce ve Španělsku. Proto ve škole hodně chybím. Mám ale doučovatele, s kterým se to snažíme dohánět.“

Aby pro něj v budoucnu bylo jednodušší skloubit školu a golf, rád by po gymnáziu pokračoval ve studiu na některé z amerických univerzit. Zatímco v Česku si musí vrcholoví sportovci, kteří se rozhodnou jít na vysokou školu, složitě domlouvat individuální plán, v USA je situace podstatně snazší.

Studenti mají tréninky přizpůsobené školnímu rozvrhu a navíc dostávají i sportovní stipendium. To má ovšem své podmínky. Kromě dobrého prospěchu je nutné mít status golfového amatéra.

„Jde o to, že profíci se golfem živí a dostávají za turnaje peníze. My amatéři žádné finanční ohodnocení nemáme. Profesionálem bych se mohl stát prakticky už teď, jenže za univerzitu mohou hrát jen amatéři. To je i podmínka stipendia. Pravděpodobně tedy amatérem zůstanu ještě dlouho,“ vysvětluje.

Být profesionálním golfistou, dostal by David za své 51. místo na turnaji Czech Masters od pořadatelů zhruba 200 tisíc korun. Jako amatér ovšem nemá nárok ani na zlomek částky. Alespoň malou náplastí tak českému hráči byla prémie ve výši 20 tisíc korun, kterou obdržel jako nejlepší Čech turnaje.

Na golfové pravidlo spojené o vyplácení odměn nedávno doplatila i česká hráčka Jana Melichová, která v červnu ovládla Tipsport Czech Ladies Open. Jako vítězka mohla obdržet zhruba tři čtvrtě milionu korun, avšak kvůli amatérskému statusu o prémii přišla.

„Jen kvalitní zimní příprava přijde zhruba na půl milionu. Celá golfová sezona stojí asi milion a půl. Abychom to vůbec utáhli, potřebujeme sponzory. Bylo by tedy určitě krásné, kdyby bylo umožněno i amatérům dostávat prize money, ale takhle je to holt nastavené. Nedá se nic dělat,“ krčí rameny.

Aktuálně se mladý obdivovatel Roryho McIlroye připravuje na další profesionální podnik. Už v pátek startuje golfový turnaj pod hlavičkou Pro Golf Tour v Kynžvartě.

„Zjednodušeně řečeno, DP World Tour, kterou jsme teď hráli, je první liga, po ní je Challenge Tour a pak Pro Golf Tour. V podstatě je to taková třetí evropská liga. Pak mě čeká ještě pár menších turnajů a pomalu zimní příprava. Letos budu měsíc v Jihoafrické republice a zbytek zimy ve Španělsku,“ dodal Tomi.