MS v šipkách začalo. Poprvé v historii hrají dva Češi, na koho narazí?

Na přelomu roku je tu tradiční šipkařský svátek! V Londýně ve čtvrtek začalo mistrovství světa profesionální organizace PDC. O víkendu do něj zasáhnou i dva čeští účastníci. Dvojnásobné zastoupení mají tuzemské šipky poprvé v historii. Na vrcholný turnaj se kvalifikovali Karel Sedláček, kterého čeká třetí start na vrcholné akci, a debutant Adam Gawlas.

Systém turnaje PDC World Darts Championship

Na startu je celkem 96 hráčů, přičemž 32 nejvýše postavených aktérů v žebříčku začíná až ve druhém kole. Systém je jednoduchý, šipkaři jsou rozlosovaní do pavouka podobně jako například na tenisových turnajích.

Program je rozdělený do tří částí. Od 15. do 23. prosince se odehrají všechny zápasy prvního a druhého kola. Přes vánoční svátky je pauza, mezi 27. a 30. prosincem přijde na řadu třetí a čtvrté kolo. Silvestr je posledním volným dnem, souboje od čtvrtfinále dál se už odehrají v roce 2023. Finále je na programu 3. ledna.

Program MS v šipkách

Datum Fáze 15. - 23. prosince 2022 1. a 2. kolo

1. kolo :

Adam Gawlas - Richie Burnett (Wal.), sobota 17. 12. od 14:00

Karel Sedláček - Raymond Smith (Austr.), neděle 18. 12. od 13:00 27. - 30. prosince 2022 3. a 4. kolo 1. ledna 2023 Čtvrtfinále 2. ledna 2023 Semifinále 3. ledna 2023 Finále

Kde se hraje

Turnaj se už od roku 2008 koná v ikonické londýnské hale Alexandra Palace, kde fanoušci vždy vytvářejí skvělou atmosféru. V letech 1994 až 2007 se hrálo v centru Circus Tavern v městě Purfleet.

O kolik se hraje

Na prize money se celkem rozdělí 2,5 milionu liber (téměř 70 milionů korun). Vítěz vydělá 500 tisíc liber (bezmála 14 milionů korun).

KARLOS SHOW o šipkách: Zlej Kája a Genzer házeli po tupláku. Jak je dobrý Vémola? Video se připravuje ...

Kde sledovat šipkařské MS v TV?

Všechny zápasy mistrovství světa můžete sledovat na stanici Nova Sport 2.

Češi v akci

Třiačtyřicetiletý Karel Sedláček startoval na MS v letech 2019 a 2021 a pokaždé vypadl hned v úvodním kole. Tentokrát bude jeho prvním soupeřem v neděli (13.00) Australan Raymond Smith. „Po třech letech zkušeností nasbíraných na profesionálním okruhu si myslím, že nějaká extra nervozita už není na místě. Budu se prostě soustředit na zápas, dám do toho všechno a pokusím se vyhrát,“ uvedl Sedláček v tiskové zprávě. Pokud postoupí, střetne se s Nizozemcem Dirkem van Duijvenbodem, nasazenou čtrnáctkou.

Teprve dvacetiletý Adam Gawlas si účast zajistil na poslední chvíli a před startem trochu žehral na nevyrovnané výkony. „Jednou zahraju geniálně, podruhé mi to moc nevyjde. Trénuju ale poctivě, tak snad to dopadne dobře,“ řekl Gawlas. Finalistu juniorského mistrovství světa z roku 2019 čeká na úvod v sobotu (14.00) Velšan Richie Burnett. V případném druhém kole by se utkal s Angličanem Ryanem Searlem, šestnáctým nasazeným.

Češi na MS v šipkách

Rok Organizace Výsledek 2008 PDC Miloslav Navrátil (výhra v předkole nad Rizalem Barellano 5:0, prohra v 1. kole s Andym Jenkinsem 2:3) 2014 BDO Karel Sedláček (prohra v předkole s Paulem Hoganem 1-3) 2015 BDO Karel Sedláček (prohra v 1. kole s Glenem Durrantem 1-3) 2019 PDC Karel Sedláček (prohra v 1. kole s Keeganem Brownem 0-3) 2021 PDC Karel Sedláček ( prohra v 1. kole s Ryanem Joycem 2-3 2022 PDC Roman Benecký ( prohra v 1. kole s Ryanem Joycem 2-3

Velká jména na MS v šipkách 2023

Startovní pole je nabité všemi hvězdami organizace PDC. Titul obhajuje Skot Peter Wright, který už ve čtvrtek postoupil do druhého kola. Nechybějí ovšem ani další šampioni z minulých let. Velké ambice tradičně má Velšan Gerwyn Price, aktuální světová jednička. Hned třikrát už v minulosti vyhrál Nizozemec Michael van Gerwen, na finále z předchozího ročníku se pokusí navázat Angličan Michael Smith. A zamíchat kartami chtějí i Rob Cross, Gary Anderson nebo Jonny Clayton.

Vítězové PDC World Darts Championship