Kontroverzní průzkum: Podíl na dotaci 50 procent. Reakce jsou drsné, autor ho hájí

Rozsáhlý průzkum Národní sportovní agentury, který byl zaměřený na vztah Čechů ke sportu a měl zjistit popularitu jednotlivých sportů, pořádně rozbouřil atmosféru. Kritici v čele s představiteli fotbalu zpochybňují metodiku výzkumu. A vadí jim, že výsledky, v nichž některé sporty nečekaně propadly, mají mít vliv na rozdělování státních peněz svazům. Šéf NSA Milan Hnilička uklidňuje: „Předpokládáme, že ve finálním znění to bude ani ne dvacet procent.“

Vláda fotbalu byla zpochybněna. A že jsou krvavé střety bojovníků v klecích diváckým fenoménem současnosti? Podle průzkumu Národní sportovní agentury je v Česku MMA z pohledu atraktivity sledování na 78. místě. „Když mi kdekoliv na světě vyleze na prvním místě něco jiného než fotbal, možná kromě Grónska, tak jsem něco udělal špatně,“ říká Ondřej Novotný, promotér Oktagonu.

V kritice průzkumu Národní sportovní agentury není sám. Nejaktivněji vystupují zástupci fotbalu, jejichž sport byl z hlediska divácké atraktivity vyhodnocen jako osmý a z pohledu atraktivity aktivního provozování jako sedmnáctý, jen kousek za jógou.

„Profesionální kluby LFA se kategoricky ohrazují proti prezentovaným výsledkům průzkumu Národní sportovní agentury, který podle našeho přesvědčení hrubě neodráží reálné postavení fotbalu v české společnosti,“ uvádí se v prohlášení Ligové fotbalové asociace. „Průzkum byl proveden a vyhodnocen velmi neprofesionálně, což potvrzuje i fakt, že se od interpretace jeho výsledku distancují i agentury, které se na sběru dat podílely a které uvádí NSA jako autory.“

Průzkum NSA KDO PRŮZKUM ORGANIZOVAL:

Národní sportovní agentura KDO SE PRŮZKUMU ÚČASTNIL:

5000 respondentů z databáze průzkumné agentury Český národní panel s cílem, aby reprezentovali českou populaci z hlediska pohlaví, věku, bydliště, vzdělání, ekonomické aktivity, osobních příjmů atd. JAK BYLY POLOŽENY OTÁZKY OHLEDNĚ ATRAKTIVITY SPORTU:

1. Do jaké míry jsou pro vás osobně atraktivní následující sporty z pohledu diváka? 2. Do jaké míry jsou podle vás atraktivní následující sporty z pohledu aktivního sportování v ČR (organizovaně, nebo rekreačně)? JAK SE PRŮZKUM VYHODNOCOVAL:

Respondenti vyplňovali online dotazník, kde ke každému ze 105 sportů přiřazovali hodnotu od 1 do 10, případně nulu, pokud sport neznali.

NSA uvedla, že průzkum realizovala ve spolupráci s výzkumnou agenturou Český národní panel. Ta se podílela jen poskytnutím reprezentativního vzorku respondentů ze své databáze. „Na znění otázek, analýze i interpretaci se ČNP nijak nepodílel,“ sdělila Denisa Žídková, PR manažerka Českého národního panelu.

Neočekávané výsledky můžou být do značné míry způsobené tím, že se průzkum záměrně obrátil na široký vzorek respondentů. Vyplynulo z nich, že jen přibližně 40 procent z nich aspoň jednou týdně sportuje nebo se na sport aspoň jednou za týden dívá.

„Kouzlo výzkumu bylo, že jsme se ptali všech bez rozdílu, jestli jste fanoušek, nebo nejste, jestli jste sportovec, nebo nejste. Ptali jsme se všech napříč,“ vysvětluje hlavní metodik a autor průzkumu Ondřej Špaček. „Dívali jsme se na všechny, věkově, sociálně, ekonomicky i geograficky. Díky tomu je vzorek velmi reprezentativní. V tom je kouzlo, zároveň i zakopaný pes.“

Otázka týkající se aktivního provozování sportu byla koncipována tak, že se ve skutečnosti neptala na samotné sportování, ale pouze na jeho imaginární atraktivitu. „Jedná se opravdu o teoretický koncept, pro různé respondenty může atraktivita znamenat něco jiného,“ hodnotila Jana Hamanová, ředitelka výzkumu agentury SC&C. „V případě aktivního sportování je to o určitém potenciálu, který ale může být daleko od reality. Moc by se mi líbilo jezdit na koni, ale reálně vím, že to s velkou pravděpodobností neuskutečním.“

I proto se zřejmě poměrně vysoko dostala třeba střelba z kuše, která se umístila hned za basketbalem. „Průzkum byl na atraktivitu sportu, my si zatím stojíme. Je to průzkum, jaký jsme připraveni obhájit,“ řekl šéf NSA Milan Hnilička. „Chtěli jsme názor obyvatel napříč věkovými kategoriemi, muži, ženy. Jsme uvnitř bubliny, nějak to vnímáme, chtěli jsme mít část parametrů zvenčí.“

Zásadní část kritiky průzkumu ale útočí na to, že jeho výsledky přímo ovlivňují výši dotací pro sportovní svazy. Podle výzvy NSA číslo 16, jejímž prostřednictvím se sportovním svazům rozděluje 2,885 miliardy korun, mají dokonce výsledky tohoto průzkumu váhu padesáti procent. Z toho třicetiprocentní váhu má průzkum divácké atraktivity sportů, deset procent je určeno atraktivitě aktivního sportování a deset procent finanční náročnosti sportu. „Reálně má ale model menší váhu. Rozdíly mezi jednotlivými sporty jsou menší než rozdíly v tvrdých kritériích jako velikost členské základny, mládeže, počet trenérů,“ vysvětluje Ivo Lukš, místopředseda NSA.

„Předpokládáme, že ve finálním znění to bude ani ne dvacet procent,“ odhaduje skutečný dopad výsledků průzkumu na výši dotací Hnilička.

Některé svazy ale stále můžou na výsledky doplatit. Především mezi mládeží hojně rozšířený florbal například skončil o šest míst za sportovní lukostřelbou. „Zásadní je posoudit, zda byly otázky ve výzkumu pokládány správně. Tak aby výzkum pravdivě odpověděl na to, které sporty jsou nejsledovanější a kterým sportům se Češi aktivně věnují,“ říká předseda Českého florbalu Filip Šuman. „Pokud i fotbal vyšel až na sedmnáctém místě z hlediska populární aktivity, tak se přesná pozice jednotlivých sportů nedá příliš řešit.“

Fotbalová LFA rovnou vyzvala Národní sportovní agenturu, aby výsledky přezkoumala nezávislou profesionální agenturou a jasně definovala účel a využití takového průzkumu. „Odmítáme také, aby takto provedený průzkum ovlivňoval výši dotací pro všechny sporty v České republice. LFA proto očekává, že s ní NSA neprodleně zahájí jednání o dalším postupu,“ uvedla LFA.

Hnilička už si naplánoval schůzku s fotbalovým bossem Malíkem. „Z fotbalového prostředí přichází spousta otázek, nejsou s tím samozřejmě spokojení. Já jsem zareagoval okamžitě, domluvil jsem se s předsedou Fotbalové asociace Martinem Malíkem, že se k tomu potkáme, budeme probírat nejen průzkum, ale samozřejmě také i nejbližší budoucnost,“ uvedl Hnilička.

Srovnání průzkumů IPSOS (generační studie, 2018) TOP 5 SPORTŮ (ti, co občas sportují) NSA (míra popularity sportu, 2020) TOP 5 SPORTŮ (atraktivita aktivního provozování) (všichni respondenti, body od 1 do 10) Cyklistika 32 % 5,72 Běh 25 % 5,23 Plavání 24 % 5,19 Turistika 18 % 5,16 Fitness 13 % 5,15

VÁHA KRITÉRIÍ PRO URČENÍ VÝŠE DOTACE

(VÝZVA 16 NA PODPORU SPORTOVNÍCH SVAZŮ)

ČLENSKÁ ZÁKLADNA 20 %

- Mládež 12 %

- Dospělí 5 %

- Masters 3 %

ROZVOJ MLÁDEŽE 20 %

- Centra talentované mládeže 8 %

- Talentovaná mládež 4 %

- Trenéři 8 %

ORGANIZACE SOUTĚŽÍ 10 %

- Soutěže 3 %

- Kluby 3 %

- Rozhodčí 4 %

ATRAKTIVITA SPORTŮ A FINANČNÍ NÁROČNOST 50 %

- Divácká atraktivita 30 %

- Atraktivita pro aktivní sportování 10 %

- Finanční náročnost 10 %

REAKCE NA PRŮZKUM

„Trvám si osobně na tom, že pokud se jednalo o výzkum organizace státní, vládní, která má za úkol efektivním způsobem utrácet veřejné prostředky daňových poplatníků, je třeba znát názor celé populace, ne si vytáhnout vzoreček fanoušků. Zajímá nás i názor člověka – pecivála, který se na sport dívá s despektem. Od začátku jsme počítali, že nějaké sporty budou neznámé. To se prolnulo do hodnocení. Kdybychom zaokrouhlili body, byla by spousta sportů na stejném pořadí. Ty sporty, které vyšly vysoko, jsou rozhodně sporty, které má smysl rozvíjet, protože česká populace dala signál na reprezentativním vzorku, že by se těmito sporty ráda bavila a ve volném čase je aktivně využívala.“

Ondřej Špaček, autor průzkumu

„Je určitě pozitivní, že Národní sportovní agentura začíná mapovat český sport a s ním související kontexty. Na rozdíl od ní se ministerstvo školství k podobnému kroku v minulém období nikdy neodhodlalo a tato problematika ho ani nezajímala. Státní koncepce totiž požaduje vyčlenit sporty, ve kterých stát podpoří svou reprezentaci napřímo a ve kterých zajistí jejich rozvoj a dostupnost. Při finálním rozhodnutí Národní sportovní agentury o výši financování sportovních svazů bude nepochybně nutné sestavit relevantní mix ještě dalších kritérií, který stanoví míru důležitosti i celkového objemu prostředků.“

Miroslav Jansta, předseda ČUS

„Samotná metodika dotazování vypadá na první pohled jako zpackaná. Respondentů se ptali na frekvenci jejich aktivního sportování, nicméně pak přišel dotaz - ne jestli daný sport dělají, ale „do jaké míry jsou podle Vás atraktivní následující sporty z pohledu aktivního sportování v ČR?“ Tady vám prostě lidé neřeknou, jaký sport dělají. Ke všemu není možné ukázat lidem 2x baterii 105 sportů, které musí ohodnotit číslem 1-10, jejich pozornost je ztracená po 20-30 sportech. Vidím tam celou řadu metodologických chyb. A pro opakování této studie doporučuji použít renomované výzkumné agentury.“

Tomáš Pflanzer, mediální ředitel výzkumné agentury Kantar

„Myslím, že rozhořčení fotbalistů je zcela oprávněné. Kdyby podle tohohle chtěl někdo rozdělovat dotace nebo to brát jako nějaké pomocné měřítko a dával tomu jakoukoliv validitu, tak je to absolutně věc, kterou nelze ustát. Chápu, že toho má Milan Hnilička teď hodně, a já si ho ohromně vážím za to, jakým způsobem pracoval v roce 2020, ale tady prostě udělali soudruzi chybu a je třeba ji přiznat.“

Ondřej Novotný, promotér Oktagonu

Výzkum NSA - TOP sporty (aktivní sportování) • Foto Agenturasport.cz

Výzkum NSA - TOP sporty (divácká atraktivita) • Foto Agenturasport.cz