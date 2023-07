Baterky došly... S RED-syndromem bojovala i Šafářová, poznejte příznaky

„Postupně jsem ztrácela na hmotnosti a ze začátku to bylo takové: A proč vlastně ne? Až jsem zhubla na 57 kg, což při mé výšce 177 cm bylo opravdu velmi nízko. Byla jsem tehdy hodně unavená, ale přičítala jsem to fyzické námaze. Trvalo mi dva roky, než jsem pochopila, že bych měla víc jíst, mít pestřejší stravu a víc sacharidů. S odstupem času musím říct, že to nepřispívalo ke zvyšování mé sportovní výkonnosti, naopak to mohlo vést k některým mým zraněním. Je opravdu důležité mít stravu vyváženou a dostatečnou. Není to jen o fyzické stránce, ale i mentální. Když je člověk podvyživený, je nejen unavený, ale mívá horší náladu. Naopak když se dobře nají, psychická odolnost se zvyšuje.“ Lucie Šafářová, finalistka Roland Garros (2015)