Kontroverzní hit olympijských her. Boj o zlato 15 tisíc kilometrů od Paříže

Panoramata skoro jako z kultovní komedie Homolka a tobolka. Tahiti je kusem ráje na Zemi, nabídne nejen nespoutanou sílu oceánu, ale také záběry hodné cestopisných dokumentů. Že klíčová pláž leží přes 15 700 kilometrů od epicentra Her? Surfaři si nestěžují. Obdobných podmínek by se v Evropě pochopitelně nedočkali.

„Když si tamní vlny zkusíte poprvé, je to, jako by vás někdo hodil do hlubokého bazénu, ale vy nevíte, jak v něm plavat. Je to intenzivní, přímo strašidelné, nedokážete si nic podobného představit,“ zasnila se Američanka Carissa Mooreová pro oficiální stránky LOH.

Místní už její nadšení tolik nesdílejí. Malebná obec, přes kterou ještě před padesáti lety nevedla ani silnice, se nyní stane útočištěm fanoušků zdolávání rozbouřené hladiny. Ale je tu ještě jeden problém. Mnohem výraznější.

Za účelem co nejpřesnějšího hodnocení výkonů vyrostla přímo ve vodě rozhodcovská věž z hliníku, jelikož ta dosavadní nedosahovala potřebné úrovně. Konstrukce vyvolala protesty a obavy z poškození korálového útesu, vyhradil se proti ní i světový řídící orgán pro surfování.

„Kdysi bylo Teahupo’o tajuplným místem. Teď už to nějakou dobu neplatí,“ postěžoval si v té souvislosti i jeden z obyvatelů agentuře AP News. „Jde o masivní zásah… A jen kvůli jedinému týdnu,“ doplnil ho Peva Levy, který se o environmentální ochranu své vsi stará dlouhá léta.

Reakce organizátorů? Očekávaná. „Dosavadní věž pro sudí nesplňovala bezpečnostní standardy, už ji nebudeme používat a museli jsme ji nahradit. Chceme surfařům zajistit ty nejlepší podmínky,“ stálo v tiskové zprávě olympijských pořadatelů.

Tahiti láká surfaře z celé planety každoročně, podobně monstrózní akci ovšem nikdy nezažilo. Nevole je proto pochopitelná. Reprezentanti začnou své kousky na vlnách předvádět už tuto sobotu, poslední medaile se pak rozdají o osm dní později. Vzhledem k výraznému časovému posunu nebudou pro Evropany surfařské souboje tolik dostupné a často odstartují až kolem půlnoci.

Nikdo nyní nedokáže odhadnout, jak výraznou proměnu Teahupo’o v souvislosti s Hrami podstoupí. Ve vesnici stál dosud jediný obchod, nyní se musí připravit na příliv diváků. Zatímco sportovci budou přespávat na výletní lodi, jejich příznivci shánějí nocleh u domorodců. Další strašák Tahiťanů.

Záplava zahraničních hostů s sebou totiž může přinést znečištění oceánu, který poskytuje obyvatelům zdroj potravy. Bojí se narušení biotopu, rybolov provozují denně. Je v zásadě jediným zdrojem jejich obživy.

„Milujeme toto místo pro jeho divokost. Nikdy tu nebylo moc lidí, jen ryby a dobrá nálada,“ vysvětluje Levy odmítavý postoj.

On i víc než čtyři stovky jeho sousedů v říjnu loňského roku dokonce vyrazili na radnici, aby proti olympijskému plánu společně protestovali. Vznikla internetová petice, kterou podepsalo na 250 tisíc lidí. Mnohé však nezmohli.

Stížnosti neodvrátil ani Tahiťan Kauli Vaast, který se rovněž hlásí o surfařskou medaili. „Pro ostrov půjde o mimořádnou událost, jsou tu skvělé podmínky a pro diváky může jít o jednu z nejpoutavějších disciplín,“ zní přesvědčeně.

Jedno je jisté: na historicky nejvzdálenější místo od pořadatelského města bude upřená velká pozornost… Nejen kvůli prknům.