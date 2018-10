Bomba v Anglii! Subway Dancer se v dostihu o 38 milionů rozjel jako vlak!

Zní to jako pohádka. Subway Dancer byl stájí Bonanza koupený jako nestartující tříletek za tři tisíce eur (75 tisíc korun). V sobotu v Ascotu běžel v hlavním dostihu, který byl dotovaný milionem a třemi sty tisíci liber! (zhruba 38 milionů korun). V Británii je to druhá největší dotace po Derby. Dvoukilometrové Champions Stakes je nejbohatším dostihem otevřeným pro starší koně.

„Neskutečné, beru to jako vítězství,“ hledal slova trenér Zdeno Koplík v rozhovoru pro dostihový web Tipařův palec. „Modlili jsme se, aby vůbec stíhal. Ale trénuje do kopce, byla měkká půda a nemusel to táhnout ze špice. Povedlo se! Spokojený jsem, nic většího není.“

VIDEO | Radek Koplík o koni Subway Dancer

Žokej a trenérův bratr Radek Koplík dostal jasné instrukce: zaparkuj vzadu a počkej na finiš, který je do mírného kopce. „Seděla mu dobrá půda, mohl jsem jet podle sebe,“ popisoval žokej Koplík. „Brácha mi řekl, ať jej schovám vzadu, ať se bavíme a máme hezký zážitek. Na konci jsem Subway Dancera vytáhnul, mlasknul na něj, on mi do toho skočil a rozjel se jak vlak! Pro český sport udělal velký krok. I kluci ve vážnici, kteří mě neznají, furt mluvili jen o něm. Jako kdybychom vyhráli.“

Před českého koně se dostali jen největší favorité. Cracksman (1,83:1) s Dettorim, který loňskou edici dostihu ovládl s náskokem sedmi délek. Druhý byl Crystal Ocean (3,75:1) s Buickem. Subway Dancer šokoval. A přestože trenér Koplík už uvažoval o konci sezóny, hned dostal nabídku startovat v prosincovém Hong Kong Cupu. Takové jméno si kůň české stáje v Anglii udělal.