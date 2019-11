Přes slzy nevidím! Syndikátní parta trenéra Olehly se loučila s Poinsettií | iSport.cz

Slzy dojetí, dort v týmových barvách, vědomostní kvíz i hledání případného partnera pro chov. Taková byla rozlučka členů Syndikátu Hvězda-Olehla se sedmiletou klisnou Poinsettií. Definitivně ukončila úspěšnou kariéru a půjde do chovu. V tomto týdnu se vrací do Hřebčína Napajedla. „Sám jsem zvědavý, jakého partnera jí vyberou,“ přemítal trenér Čestmír Olehla. „V každém případě to nebude Egerton, protože to je její táta.“

Poinsettia běhala v barvách syndikátu tři roky. Dostihovým nadšencům dala šanci nahlédnout do zákulisí, na vlastní kůži poznat atmosféru velkých závodů, podívat se na Švédskou národní, Velkou vroclavskou nebo si zamávat ze stupňů vítězů v den Velké pardubické. Z osmnácti startů vyhrála třikrát, patnáctkrát běžela za peníze.

Na dotacích Poinsettia vydělala 448 240 korun, k největším úspěchům patří vítězství v Ceně Laty Brandisové (2018) a v Ceně Registany (2019). „Při poslední práci měla bohužel problém se šlachou a obhajovat výhru v Ceně Laty Brandisové při Velké pardubické už nemohla,“ připomněl Olehla. „Naštěstí nebylo zranění fatální, vyléčili jsme ho a Poinsettia může do chovu. Teď bude mamina.“

Že má po zranění znovu hromadu energie, to klisna při rozlučce se spolumajiteli ukázala. Jezdkyně Veronika Olehlová, která se o několik koní svého táty stará a pomáhá s tréninkem, měla co dělat, aby Poinsettii udržela před fotoaparáty na zemi. „Pozor, vypadá to, že zase budeme pouštět draka,“ varovala po menší „taneční kreaci“. „Musím ji držet hodně nakrátko.“

Do skromných stájí ve Světlici u Humpolce se s klisnou přijely rozloučil tři desítky syndikátníků a přátel. Nechyběli ani žokejové Lukáš Matuský, Jakub Spáčil a Jan Odložil. I oni se zapojili do kvízu, který připravila Veronika Olehlová. „Těžký, polovinu otázek jsem nevěděl,“ přiznal s úsměvem Spáčil, který s Poinsettií absolvoval nejvíc dostihů. Suverénní v něm byla parta slovenských nadšenců, ti z kvízu věděli prakticky všechno.

Olehlová připravila i video mapující kariéru klisny v barvách syndikátu. „Zase u toho bulím,“ odběhla v emocích od počítače. Nebyla sama. „Přes slzy nevidím, nádhera,“ glosovala například Ivana Jůzová. „Hvězdička (Poinsettia je název pro květinu známou jako Vánoční hvězda) spojila dohromady partu bezva lidí, kteří na ni nikdy nezapomenou.“

Trenér Olehla dostal dort v týmových barvách a připustil, že by rád našel dalšího vhodného koně do společného syndikátu. V hlavě už nosí dvě jména. „Principiálně jsou syndikáty fanoušků dobrá myšlenka a věřím, že to lidi bavilo. Je kolem toho dost práce, spousta papírování a v žádném případě to není na zbohatnutí. Je to spíš takový zážitkový syndikát. Ale když to někoho k dostihům přitáhne ještě víc, svůj smysl to mělo.“