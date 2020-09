Žokej Minařík začíná chodit: Dělám pokroky, každý den je pro mě výzva

Nejúspěšnější český žokej Filip Minařík (45 let) pracuje na návratu do života. Dva a půl měsíce po těžkém pádu v Mannheimu se na rehabilitační klinice v Kolíně nad Rýnem znovu učí chodit. „V chození dělám pokroky. Pokud budu tímto tempem pokračovat, mohli by mě za několik týdnů pustit domů. To mě hodně motivuje,“ řekl Minařík pro server Jezdci.cz.