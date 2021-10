„Nový“ Taxis je bezpečný. Jezdci vítají úpravu ikonického skoku

Pošlapaná tradice, nebo cesta k modernímu pojetí překážkových dostihů? Úprava Taxisu, za kterým už nezívá dvoumetrová propast, ale jen 75 centimetrů hluboký příkop s výrazně pozvolnější doskokovou hranou, rozděloval laickou i odbornou veřejnost. Premiéra nad upravenou překážkou ukázala, že se pořadatelé vydali správnou cestou.

Za pravdu jim dává drtivá většina žokejů i trenérů. „Je to stejný skok. Stejný, akorát bezpečnější. Tečka,“ má jasno Jan Faltejsek, pětinásobný vítěz Velké. Sám končil dostih v krvi, obočí měl roztržené, lékaři mu ho museli zašívat. „Kopl mě Theophilos. Jak upadl, tak mě trefil kotypem...“ Josefa Bartoše, který byl v sedle Theophila, po pádu na překážce 10a odvážela sanitka na kontrolní rentgen. Měl bolestivě naraženou kostrč.

I to ukazuje, že v dostizích číhá riziko všude. V každé situaci. Rozhodně není vše pouze o strašáku jménem Taxis. Před hlavním dostihem na fatální zranění bohužel doplatil francouzský valach Tiep De L'est a v Ceně Labě Apple’s Kamikaze.

Na Taxisu tentokrát padli dva jezdci. Marcel Novák, který šel na skok s Playerem jako první. Předvedli obrovský skok, doplatili na tvrdý dopad. „Playerovi to nevycházelo, ale poradil si s tím i tak,“ popisoval Novák. „Dal do toho moc velkou sílu, vyloženě to přeskočil. Ještě půl metru za hranu. A neustál to. I tak se zvedl, ale dal do skoku moc velkou sílu a zadkem se přetočil.“

V sedle Kaiserwalzera se po doskoku neudržel ani špičkový irský amatér Patrick W. Mullins. „Rychlé tempo bylo dobré, zatáčku jsme vytočili v dobré pozici,“ líčil Mullins. „Všechny koně zrychlili, můj skočil dobře. Ale trochu nedoskočil, prostě zakopnul a já jsem spadnul.“

Podle Mullinse má Taxis v dostihovém světě stále obrovský zvuk. A teď je i bezpečný. „Když kůň nedoskočí, tak jen klopýtne, ale nespadne,“ přitakává. „Velká je fantastický dostih, v Anglii i Irsku hodně slavný. Doufám, že dostanu další šanci, určitě bych se chtěl vrátit.“

Na úpravách Taxisu se v sezoně podílel i zkušený žokej Martin Liška. „Věřím, že to je cesta správným směrem,“ hodnotil po premiéře nad upraveným skokem. „Já jel jedenáctou Velkou, desetkrát jsem Taxis skočil. Teď jsem měl debutanta (Lombargini), slušného koně, šel to poprvé a všechno dobře přečetl. A skočil. Bez problémů.“

Že dopad neustáli dva jezdci? To se podle Lišky může stát na jakékoliv překážce. „Když jsou koně na začátku freš, tak do skoku dají až moc síly, když ho pošlete na skok. Dají do toho moc a prostě se přetočí. Často se to stává i na druhé překážce.“

Podobně to vnímá i Jan Kratochvíl, který byl třetí s debutantem Mr Spexem. „Je to krok dopředu, musí se dělat vše pro bezpečnost. Všichni, co jsme Taxis najížděli a bavili jsme se o něm po dostihu, s tím souhlasili. Je to udělané parádně. Možná se to bude ještě trošku dolaďovat, ale jinak to je super.“

Druhý Jaroslav Myška by ještě uvítal, kdyby u Taxisu byla i viditelná odskoková kláda. „Kdyby se dotáhly klády, byla by to krásná překážka,“ souhlasí Myška. „Koukali jsme na zpomalené záběry a bylo vidět, že i koně, kteří nedolítli tak daleko, měli šanci se z toho vyhrabat a utíkali dál. Myslím, že to je cesta k lepšímu.“