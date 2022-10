Pardubický předkrm: Pomella (ne)překvapila, Kocman nechápal kurz

„Už jsem byl hodně nervózní, v paddocku jsem říkal, že by si měl polepšit někde na úrovni zahrádek, ale stále nic. Pak ukázal svůj konec, ale nebylo to tak suverénní, jak jsem čekal,“ svěřil se po dostihu trenér Josef Váňa mladší.

Josef Bartoš v sedle dělal, co mohl, ale Sternkranz moc na jeho pobídky nereagoval. „Od startu to bylo rychlé, tak se příjemně usadil a byl v pohodě. Snažil jsem se ho posunout do čela dříve, ale stále byla přede mnou nějaká zeď a moc nezrychloval.“

Po absolvování posledního skoku to vydalo, že lepší, než třetí místo to pro favorita nebude. Ale najednou zapnul a dvojice koní před ním se změnila ve statisty. „Jak se před ním ukázala cílová rovina, tak ukázal ten svůj pověstný finiš, stejné je to s ním i ve Francii,“ doplnil Bartoš.

U cílového mezníku měl Sternkranz více tři délky k dobru, a to před posledním skokem minimálně tolik ještě ztrácel. Takový finiš se vidí málokdy. Dosud aktivní Popinjay a Ho My God, se museli smířit s druhým, respektive třetím místem.

Sternakranz se dvěma triumfy v Česku dobře rozcvičil a nyní ho čeká cesta do Francie, kde by měl navázat na své minulé úspěšné starty.

Pomella si povodila soupeře

Velkým překvapení se zrodilo v Křišťálovém poháru města Pardubic na 3400 metrů přes proutěné překážky. Čtyřletá vranka Pomella (JAZAM) si s pěticí svých soupeřů doslova pohrála v posledních stovkách metrů, podobně jako ostřílený Strenkranz, a jezdec Jakub Kocman mohl vítězně zdravit publikum.

„Pro mě to překvapení rozhodně není, nevím, proč měla kurz na vítězství 25:1, nižší kurzy měli starší koně bez formy,“ divil se spokojený jezdec. „Mohl jsem vyhrát i výraznějším rozdílem, ale v oblouku před cílovou rovinou jsem byl zavřen a prostor jsem měl až před posledním skokem. Po jeho skočení jsem měl stále plné ruce.“

O tempo se staral reprezentant stáje Lokotrans Folburg de Palma, ale ve finiši na mladou klisnu nestačil. Musel se spokojit s druhým místem. „Pomella bude do budoucna dobrou krosařkou,skokansky je na tom dobře, ale ještě potřebuje vycválat,“ je si vědom Jakub Kocman.

Klisna připravovaná trenérem Jozefem Frankem absolvovala teprve třetí překážkový start a poprvé vyhrála. „Je to nejlepší kůň, na kterém jsem letos v Česku seděl,“ vysekl Kocman klisně poklonu.

Debut Pomelly letos v červnu skončil posledním místem, ale začátkem září už to bylo o něčem jiném, nestačila pouze na jediného soupeře. Tentokrát se jí všichni dívali na záda, i když patřila k nejmladším koním na startu společně s Tcheque Kingem.

Očekávaný byl také triumf tříletého ryzáka Fort Medoca (Dr. Charvát) mezi svými vrstevníky na distanci 3200 metrů. Potvrdil tak dvě své předchozí pardubické výhry ze srpna a září. „Máme pět dobrých tříletých proutěnkářů, nejlepší vyhrávají v Itálii, tento je nejpomalejší, tak vyhrává v Pardubicích,“ sdělil spokojený majitel Jiří Charvát.