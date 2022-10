Co bude s chovem koní v Napajedlech? Experti se o baštu bojí, jde o pozemky

„Na český chov koukáme trošku s despektem, ale v dlouhých dostizích a překážkových dostizích má co nabídnout, je dobrý a čeští koně jsou úspěšní,“ říkal při mítinku Velké pardubické majitel Jiří Charvát, který byl v minulosti prezidentem Jockey Clubu. „Je potřeba zahájit debatu a poslat do Hřebčína Napajedla někoho s prachama, aby to koupil. Aby tady český chov v širším měřítku zůstal.“

Napajedla v minulosti odchovala řadu úspěšných koní. Desítky klasických vítězů na rovinách, Charme Look vyhrál Velkou pardubickou v roce 2016. A například Talent, vítěz z roku 2021 a těsně druhý z letošní edice, je synem bývalého napajedelského plemeníka Egertona.

Jen během letošní Velké pardubické na sebe z napajedelských odchovanců upozornili Sacamiro (třetí místo ve Velké pardubické), Well Absolut (první místo v Ceně Labe), Gatsby (první místo v Ceně Vltavy) nebo stále ještě neporažený Greek Desert (první místo v Ceně ČASCH). Na rovinách tříletá Vignetta ovládla Oaks a o rok mladší Willemine vyhrála Cenu zimní královny.

Přesto, nebo právě proto, budí mezi dostihovými experty dění v Napajedlech obavy. Z hlavního hřebčína se přestěhovaly všechny koně do nedalekého Pěnného, v chovu zůstali pouze dva hřebci – Pouvoir Absolu a Wireless.

„Mám informace, že se na napajedelských pastvinách a výbězích měnil územní plán. Pokud je majitelé opravdu prodají, pozemky by se mohly zastavět,“ říká jeden z trenérů. „A to by byla obrovská rána, protože v Pěnném tolik prostoru není. Vše bohužel směřuje k tomu, že chov zanikne.“

Roli hraje i to, že o české odchovance není extra zájem. Přestože úspěchy mají. „Českého koně nechce nikdo zaplatit, ve velkém se vozí importy ze zahraničí a odchovanci moc nemají šanci se ukázat. Bohužel,“ potvrdil trenér. „Skončila i podpora českého chovu, bonusy pro vítězné české odchovance už nejsou. Paradoxně se to utnulo ve chvíli, kdy se odchovancům začalo dařit. Pokud by Napadla opravdu padla, byla by to ohromná škoda.“