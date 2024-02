Nepřijatelné! Olympionik čelí obvinění z týrání koní, měl je trestat bičem do hlavy

Cesar Parra reprezentoval Kolumbii v drezuře na Panamerických hrách (1999 a 2003), olympiádě 2004 i na Světových jezdeckých hrách (2002 a 2006). Na konci roku 2008 se stal občanem USA, v roce 2011 získal týmové zlato na Panamerických hrách v Mexiku.

Na videích z tréninkové stáje ve Wellingtonu, kde jezdec působí, bylo vidět, jak Parra opakovaně trestá koně bičem do hlavy. Další fotografie zachycují nepřirozeně vyvázané hlavy koní pod sedlem i na lonži, přední nohy spojené k sobě popruhy, případně zafixované k obřišníku. Boky poraněné od ostruh či koutky od udidla, nebo také viditelné podlitiny od ran bičem.

„To, co je vidět na zveřejněných videích, není nic ve srovnání s tím, co dělají Cesar Parra a jeho ošetřovatel Jen Mendecia každý den,“ řekl pro Reiter Revue International americký drezurní jezdec Adam Steffens, který videa zveřejnil. Nevznikla pouze ve Spojených státech amerických, ale také v Německu, kde Parra trénoval.

Mezinárodní jezdecká federace (FEI) okamžitě vydala prohlášení, že Cesar Parra byl dočasně suspendován a zahájila vyšetřování kauzy. „Jezdecký sport je postaven na základě respektu k našim koňským partnerům a s povinností pečovat o jejich duševní i fyzickou pohodu, která je na prvním místě před veškerými soutěžními či tréninkovými ambicemi,“ píše se v prohlášení federace, které zveřejnil i český web Jezdci.cz.

„V souladu s pravidly a předpisy FEI jakékoli jednání nebo opomenutí, které způsobuje nebo pravděpodobně způsobí bolest, případně zbytečné nepohodlí koni, představuje porušení našich pravidel a bude sankcionováno.“

Cesar Parra není z týrání koní obviněn poprvé. V roce 2011 ho Trudy Miranda zažalovala za údajné špatné zacházení s jejím koněm během tréninku. Hannoverský hřebec William PFF byl vážně zraněn v souvislosti s Parryho tréninkovými metodami. Kůň spadl při lonžování a poranil si hlavu.

„Pád a zranění byly údajně způsobeny nesprávným použitím postranních otěží,“ uvedl v té době web The Chronicle of Horse. Případ byl v roce 2015 zamítnut poté, co porota hlasovala ve prospěch obžalovaného a proti předloženým obviněním.

V aktuální kauze není sám. Web EQWO.net upozornil, že na videích jsou vidět a slyšet i další známí lidé. Například němečtí trenéři Stefan Sandbrink a Kerstin Klieber. „Hannoverský svaz a Oldenburský svaz chovatelů koní se jednoznačně distancují od obsahu a nepřijatelných tréninkových metod tohoto typu,“ stojí ve společném stanovisku chovatelských institucí.

Německá jezdecká federace (FN) reagovala razantněji. „Na základě materiálů, které obdržela z různých zdrojů, FN na videu identifikovala dvě osoby z Německa a na obě podala stížnost.“ Podle generálního sekretáře Německé federace Soenkeho Lauterbacha jsou záznamy nechutné.

„Uděláme vše pro to, abychom zakročili. Naše zákonné možnosti jako sportovního svazu k takovému chování nestačí. Jde o trestněprávní rovinu, proto se obracíme na státní orgány, které mají daleko větší možnosti vyšetřování a sankcí.“