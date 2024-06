Dostihy řeší doping! Kauza dvou koní TOP trenérky, majitelem fotbalový boss

Oba pozitivní nálezy se týkají aktuální sezony. Hřebec Biriatou odběhl pět dostihů, dva vyhrál. V únoru ve francouzském Cagnes-sur-mer a v dubnu v Praze. Pozitivně testovaný byl po vítězství v Praze ze začátku dubna. Jockey Club ČR zatím neuvádí, o jakou látku v jeho případě šlo. Pozitivní nález však potvrdil vzorek A z 29. dubna, i vzorek B z 30. května.

„Všechny podklady již byly předány spolu s podnětem Pořádkové komisi JC ČR k dalšímu šetření,“ informovali zástupci Jockey Clubu ČR.

Druhý nález se týká tříletého Gabona, vítěze slovenské Velké jarní ceny v Bratislavě ze začátku května. Po ní byl pozitivně testován, v tomto případě je zatím k dispozici pouze výsledek vzorku A. „Tuto skutečnost oznámilo Závodisko, š.p. dne 4. června na základě výsledku vzorku A. O konečném výsledku a rozhodnutí disciplinárních orgánů Závodiska, š.p. budeme rovněž informovat,“ doplnil Jockey Club ČR.

Tříletý Gabon je předběžně hlášený i do 104. Českého derby, které se v Praze poběží 23. června. Měl patřit mezi favority dostihu. Trenérka Koplíková má na přihláškách do Derby celkem sedm (!) koní. Pět jich patří stáji Statek Blata Český ráj (Gabon, Showpower, Fine Anyway, Black Gangster a Sun Project). Welcome Charlie patří Janě Fialové, King Warrior Petře Čapkové.

Trenérka Ingrid Janáčková Koplíková v letošní sezoně zatím připravila devatenáct vítězů, z toho sedm ve Francii a dva na Slovensku. V tréninku má 25 koní, z drtivé většiny patří stáji Statek Blata Český ráj. S deseti vítězstvími vede průběžné pořadí domácího šampionátu trenérů před Janou Manovou a Miroslavem Nieslanikem. Trénuje od roku 2020, až dosud žádné pozitivní nálezy na zakázané látky neměla.

Pozitivní nálezy v českých dostizích se dosud omezovaly vesměs na rezidua po léčení, či kontaminované krmivo a nevedly ke ztrátě licence. Jak to bude v případech koní trenérky Koplíkové, bude záležet na rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu či disciplinárního orgánu Závodiska Bratislava.