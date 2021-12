Konečně! MS nachystá důstojnou kulisu, Finové myslí hlavně na sebe

PŘÍMO Z FINSKA | Že by z toho v závěru přeci jenom byl důstojný šampionát? Dnešní semifinále se přesouvá do Hartwall Areny, velkého stánku, který dobře znají i čeští hokejoví fanoušci. Tentokrát se v něm představí florbalisté. Utkání by měli odehrát před vysokou návštěvou. Dorazí až 13 tisíc lidí? Národní tým každopádně čeká sportovní zážitek. Zatím hráli florbalisté před prázdnými tribunami. Finové ukázali, že jim na tom, aby se i ostatní země cítily při MS komfortně, moc nezáleží…

Mistrovství se na závěrečné dva dny přesouvá do slavné haly. „Odehrály se tam velké zápasy, ať už v hokeji nebo jiných sportech. Fakt se na to těším a bude to určitě jeden z vrcholů kariéry každého z nás,“ uvedl obránce Martin Kisugite. Dosud české mužstvo nastupovalo před téměř prázdnými ochozy, atmosféra byla na poměry mistrovství zoufalá.

Bylo slyšet téměř každé slovo, které si mezi sebou hráči řekli. Záda! Ve třech! Na střed! To všechno se ozývalo místo povzbuzování. V halách byly jen desítky lidí. Částečně to způsobil covid, drahé vstupné, ale i přístup finských organizátorů.

„Trochu se projevilo i to, že Finové jsou si extrémně sebevědomí, že budou hrát i poslední dva dny turnaje, takže veškerou pozornost zaměřují až k tomu,“ uvedl Filip Šuman, viceprezident světové federace a někdejší dlouholetý šéf Českého florbalu.

Finští pořadatelé si navíc příliš nedělali starost s tím, aby i ostatním týmům nachystali vřelé prostředí. Na rozdíl od roku 2018, kdy se světový turnaj uskutečnil v Praze. „Měli jsme trošku jiný přístup. Finové jsou až moc orientovaní na domácí tým. My jsme měli zájem, abychom vytvořili plnohodnotnou atmosféru všem šestnácti účastníkům. Což se nám, myslím, dařilo,“ připomněl Šuman divácky úspěšný šampionát, který se odehrál v O2 Areně, tedy největší české hale.

Pro Finy vlastně začíná turnaj až dneska. Přesunem do slavné arény. Předtím byly tribuny vesměs prázdné. První utkání s Německem odehráli navíc reprezentanti ve vyloženě nevyhovující aréně. „To se hodně řešilo. I z mého pohledu to byla hodně nedostatečná hala pro šampionát,“ přiznává Šuman.

Dneska by mohlo dorazit do Hartwall Areny až třináct tisíc fanoušků. Jde ovšem o to, jestli skutečně přijdou všichni ti, kteří si koupili vstupenky. Někteří si je totiž mohli pořídit už skoro před dvěma a půl lety, kdy šly poprvé do prodeje. Mistrovství totiž bylo o rok odložené. „Takže je možné, že si někdo pořídil vstupenky, ale za tu dobu se toho tolik změnilo, že už prostě nepřijde,“ upozorňuje Šuman. I tak ale doufá, že atmosféra bude vynikající.