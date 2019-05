První futsalové finále pro Spartu. Teplicím nastřílela šest branek | iSport.cz

Po dlouhých 12 letech kralování ERA-PACKu Chrudim pozná česká nejvyšší futsalová soutěž nového mistra. Stane se jím lepší z dvojice Teplice - Sparta. V pátek začala prvním zápasem finálová série mezi těmito mužstvy a lépe do ní vstoupili Pražané, kteří zvítězli 6:1.

„Z naší strany to bylo hrozně křečovité. Dělali jsme příliš mnoho individuálních chyb, které kvalitní soupeř jako je Sparta samozřejmě potrestal. Produktivita, která se nás držela celou sezónu, tentokrát neexistovala. Spálili jsme hodně šancí. Nedařila se nám ani hra v power play. Nezbývá než zvednout hlavy a soustředit se na druhé finále,“ uvedl po zápase vedoucí mužstva Teplic Tomáš Šebl.

Sparta se ujala vedení v 8. minutě, kdy se prosadil Kristijan Grbeša, jehož střelu na zadní tyč nedokázal domácí brankář Jeronimo vytěsnit mimo svou branku. O tři minuty později zvýšil na 2:0 pro Spartu po individuálním průniku Antonín Hrdina.

Svarog se dočkal první finálové trefy v 15. minutě, kdy Rodrigo Taverna rozehrál rohový kop na Claudinha a ten se trefil po zemi k tyči. Sparta si ale bleskově vzala dvoubrankový náskok zpět. Znovu u jejího gólu sehrál hlavní roli Hrdina, který se protlačil na vrcholu brankoviště do zakončení a jeho pokus tečoval do vlastní sítě Teka.

Další branky přišly po přestávce. Nejprve v 25. minutě rozjela Sparta rychlý protiútok, na jehož konci vybídl Wilde ke skórování Tihomira Novaka. Wilde sehrál klíčovou roli i u další trefy Pražanů. Skvělý prvním dotekem zpracoval před teplickou brankou dlouhý pas Michala Seidlera a z bezprostřední blízkosti nedal Jeronimovi šanci.

Konečnou podobu výsledku dal v 38. minutě střelou přes polovinu hřiště do prázdné branky Seidler. Sparta se tak po výhře 6:1 ujala vedení ve finálové sérii 1:0 na zápasy.

„Tým šlapal jako švýcarské hodinky. Zaslouženě jsme urvali výhru a vedeni v sérii. Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, kteří nás podporují i ve venkovních zápasech a do Teplic jich dorazilo velké množství. Bez nich by to nešlo. Pokud budeme pokračovat v nastoleném tempu, pevně věřím, že titul bude náš,“ je přesvědčený sparťan Antonín Hrdina.

Druhý duel finálové série je na programu již v pondělí 27. května. Tentokrát se hraje v Praze v Aréně Sparta na Podvinném mlýně, kde utkání startuje ve 20:10.

Svarog FC Teplice – AC Sparta Praha 1:6 (1:3)

Branky: 15. Claudinho (Taverna) – 8. Grbeša (Novak), 11. Hrdina (Vnuk), 15. Hrdina (Vnuk), 25. Novak (Wilde), 34. Wilde (Seidler), 38. Seidler. Stav série: 0:1.