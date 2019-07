Futsalová Plzeň má nového kouče. Chci dát týmu jasný rukopis, říká Kopecký | iSport.cz

„Začátkem července mi zavolal majitel futsalové Plzně Radek Lobo a zeptal se mě, zda bych mužstvo netrénoval. Vzal jsem si týden na rozmyšlenou a nakonec jsem se rozhodl, že do toho půjdu,“ uvedl pro klubový web nový trenér Plzně Marek Kopecký.

Bývalý český reprezentant kromě Interobalu povede nadále i národní tým do 21 let, u kterého působí již pět let. „Těším se na novou výzvu. Plzeň je perspektivní klub s výborným zázemím, kde se pracuje s českými hráči. To je pro mě hodně lákavé. Zároveň se dá říct, že tým velmi dobře znám. Hodně kluků jsem trénoval v mládežnických reprezentacích i na klubové úrovni. S dalšími jsem navíc hrával,“ připomněl Kopecký.

Minulá sezona nedopadla úplně dle plzeňských představ. Pro Západočechy skončil ročník 2018/2019 již ve čtvrtfinále, kdy nestačili na Slavii (0:3 na zápasy). Nyní je před mužstvem pod trenérem Kopeckým nová výzva.

„V první řadě chci dát týmu jasný rukopis. To znamená, že budeme chtít hrát celoplošný, atraktivní futsal, plný pohybu a nasazení. Pokud budou hráči tvrdě pracovat, věřím, že nás čeká lepší sezona, než byla pro Plzeň ta uplynulá,“ věří nový plzeňský kouč, který jako hráč reprezentoval Českou republiku na dvou MS a třech ME. Byl rovněž u zisku památné bronzové medaile z mistrovství Evropy 2010 v Maďarsku.