Plzeň v Chrudimi ustrážila první místo. Démoni klesli na dno

V Chrudimi se hrálo o hodně. Vítěz zápasu by se výrazně přiblížil prvnímu místu po základní části. Domácí museli vyhrát, ale zápas podruhé v ročníku skončil 2:2. „Jsme naštvaní, do zápasu jsme vstoupili velmi dobře, vedli jsme 1:0, ale přestali jsme útočit silou. Po vyrovnání jsme se do toho znovu pustili, ale opět jen do doby, než jsme vstřelili vedoucí gól. Byl to lepší zápas než první, viděli jsme hodně šancí na obou stranách. Jsem naštvaný, ale posouváme se směrem dopředu,“ přiznal chrudimský kouč Felipe Conde.

Plzeňský trenér Marek Kopecký věděl, že jeho tým na začátku utkání zaspal: „Prvních deset minut nám trvalo, než jsme se srovnali s tempem hry. Chrudim byla ve všem rychlejší, agresivnější, nezachytávali jsme náběhy a domácí měli tři šance. Ve druhé půlce šlo o otevřený boj a myslím si, že to byl velmi dobrý futsal z obou stran. Mohla vyhrát jak Chrudim, tak my.“

Ve středu si ještě další tři body zajistila Sparta, která doma porazila ústecký Rapid vysoko 7:2. Pražanům se dařilo i v pátek, když vyhráli 8:2 na palubovce Helasu Brno. Upevnili si tak čtvrtou pozici. Pátá Slavia ztrácí už čtyři body, a to mají svěřenci trenéra Beniho Simitči ještě zápas k dobru. „Kluci mi v pátek udělali obrovskou radost, pracujeme na tom strašně dlouho a dnes konečně hráli podle mého gusta. Nepustili jsme soupeře k ničemu, nepůjčili jim balon, dávali góly, měli hezké šance v útočné fázi a hráli se strašně velkou jistotou vzadu. Pro mě to byl dneska jeden z nejlepších zápasů,“ konstatoval sparťanský trenér.

Rivalům Sparty se naopak znovu nedařilo. Slavia prohrála na palubovce Teplic 2:5. Severočeši dál živí naději na druhou příčku. „První poločas byl vyrovnaný, po několika šancích na obou stranách,“ líčil teplický Jiří Baran a dodal: „Rozhodl začátek druhé půle, kdy jsme dali dva rychlé góly a myslím, že jsme Slavii trochu opařili. Do konce už jsme si to pohlídali.“

Zajímavé utkání se hrálo v Lovosicích. „Domácí“ Rapid Ústí nad Labem remizoval s Mělníkem 4:4. Severočeši srovnali půl minuty před koncem. Nepříjemným momentem byl faul na mělnického gólmana Jana Žežulku, který po ataku soupeře skončil v hrazení lovosické tribuny a musel odjet do nemocnice na šití. „Nejdůležitější je, aby Jan Žežulka byl v pořádku, přejeme mu brzké uzdravení,“ vzkázal trenér Rapidu Martin Dlouhý. Podle posledních informací je zranění gólmana Olympiku bez vážnějších následků.

Chrudim se v pátek vrátila na vítěznou vlnu, když brala tři body z palubovky Liberce. Vyhrála 7:0. Zastřílela si i vedoucí Plzeň, která doma nedala šanci Žabinským Vlkům Brno. Na výhře 11:0 se hattrickem podíleli Jan Havel a Michal Holý. Tomáš Vnuk si zapsal pět asistencí.

Sezonu hrůzy dál prožívá Česká Lípa. Tentokrát doma nestačila na České Budějovice. Démoni prohráli 2:4 a zůstávají na poslední příčce. „Nezbývá nic jiného než zápasy, které jsou před námi, dohrát, a na tuto sezonu rychle zapomenout,“ dodal českolipský Karel Kruliš.

Tabulka futsalové ligy • Foto futsalliga.cz

Výsledky 1. FUTSAL ligy – 3. březnový týden

AC Sparta Praha – Rapid Ústí n. L. 7:2 (2:1)

Branky: 9. Diego, 14. Carlinhos (Angellot), 23. Diego (Brahimi), 24. Angellot (Brahimi), 28. Vokoun (Angellot), 30. Brahimi (Angellot), 34. Angellot (Křivánek) – 18. Macháček, 37. Jelínek (10 m kop).

FK Chrudim – SK Interobal Plzeň 2:2 (1:0)

Branky: 6. Doša (Felipe), 33. D. Drozd (Éverton) – 28. Vnuk (Holý), 37. Vnuk.

Helas Brno – AC Sparta Praha 2:8 (0:3)

Branky: 24. Sznapka, 26. D. Cupák – 8. Křivánek (Angellot), 13. Matyska (vla.), 18. Křivánek (Angellot), 22. Brahimi, 26. Carlinhos (Maicon), 37. Angellot, 40. Křivánek.

FTZS Liberec – FK Chrudim 0:7 (0:4)

Branky: 2. Max (Yuri), 9. Max (Yuri), 18. Drozd D. (Slováček), 20. Drozd P. (D. Drozd), 27. Drozd P., 31. Drozd D. (Yuri), 40. Kubát (Yuri).

FC Rapid Ústí n. L. – SK Olympik Mělník 4:4 (2:3)

Branky: 11. Macháček (Jelínek), 12. Výborný (pen.), 25. Koc (Rozboud), 40. Koc (Výborný) – 14. Šup (pen.), 17. Šup (Hrdý), 19. Miker, 30. Šustr (Hrdý).

SK Interobal Plzeň – Žabinští Vlci Brno 11:0 (2:0)

Branky: 7. Havel (Zdráhal), 14. Holý (Künstner), 23. Seidler (Vnuk), 23. Holý (Vnuk), 23. Štrajt (Künstner), 25. Havel (Štrajt), 31. Havel (Štrajt), 34. Rick (Vnuk), 35. Holý (Seidler), 35. Seidler (Vnuk), 36. Rick (Vnuk).

Svarog FC Teplice – SK Slavia Praha 5:2 (1:1)

Branky: 19. Taverna (Deco), 21. Joao Salla (pen.), 22. Deco, 37. Taverna (Adriano), 40. Alemao (Adriano) – 15. Homola (Jošt), 32. Křemen (Homola).

FC Démoni Česká Lípa – SK Dynamo PCO České Budějovice 2:4 (1:2)

Branky: 11. Kirov, 27. Švec – 11. Radouch (Benát), 19. Radouch (pen.), 22. Radouch, 24. Radouch.