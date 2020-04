Jícha slavil titul na videu a má strach: Sponzoři bojují o holé přežití | iSport.cz

Dva dny po svých osmatřicátých narozeninách se dozvěděl, že je bundesligovým šampionem. Premiérově jako trenér. Na monstrózní oslavy ve městě, které si užíval v roli hvězdy THW Kiel, však musí letos zapomenout. Navíc klub utrpěl obří ekonomické ztráty. „Rozpočet půjde tak o třicet procent dolů,“ očekává Filip Jícha, nejlepší házenkář planety za rok 2010.

Není to vzhledem k okolnostem malinko hořkosladký titul?

„Je to speciální, ty emoce trošku chybí. Ale jsem strašně rád za hráče a ostatní lidi v klubu za tohle ocenění. Je to zadostiučinění za cestu, kterou jsme ušli a odměna za to, že jsme tři čtvrtiny sezony pracovali s maximálním nasazením. Po šestadvaceti kolech jsme byli bohužel nuceni zastavit.“

Právě. Nekalí vám to radost z prvního místa?

„Po tu dobu jsme byli nejlepší tým v Německu. Jsem víc než přesvědčený, že po čtyřiatřiceti kolech bychom na tom byli ještě lépe. Aby Kiel po dlouhých pěti letech nezískal titul, museli bychom třikrát prohrát. A to by se nestalo. Vyhráli jsme zaslouženě. Kdyby to skončilo po desátém kole, bylo by to samozřejmě něco jiného. Věřím, že to bylo poprvé a naposledy, co jsme zažili takovou situaci a za pár let s úsměvem zavzpomínáme, jak to celé proběhlo. Doufám, že se třeba za pár týdnů sejdeme v restauraci a dáme si s nějakým odstupem mezi sebou společnou večeři.“

S oslavnou videokonferencí jste čekali, až svaz oznámí konečný verdikt?

„Snažíme se spolu takto mluvit aspoň jednou týdně. Bývá to v pondělí, ale protože jsem věděl, že rozhodnutí padne v úterý, posunul jsem to o den. Kluby se dohodly na tom, že se sezona ukončí a nenechá se předchozí práce ležet ladem. Odhlasovalo se, že se dosavadní výsledky budou počítat. Pochopitelně s tím, že letos nikdo nesestoupí.“

Bundesliga bude mít rázem dvacet celků. Není to moc?

„Samozřejmě, že je. Čekají nás čtyři utkání navíc, což je enormní zátěž. Ale dnes je taková situace, že je potřeba mít lehkou empatii, abychom tohle období dokázali společně přebojovat. Celý sport a kultura musí přivřít oči. Možná kvůli tomu prohrajeme o tři, čtyři zápasy víc, protože se nebudeme moct optimálně připravit. Počítám s tím, že do budoucna se počet týmů opět zredukuje.“

Jak bude vypadat kádr pro další ročník?

„Odchody jsou dané. Chceme prodloužit o rok smlouvu s Pavlem Horákem. Pracuje se na tom. Je jasné, že se bude škrtat, minimálně o třicet procent. Je to velký ekonomický zásah. Karty se rozdají znova. Začne nová sezona a uvidí se, kdo v Evropě stojí rovně a kdo ne. Hráči budou muset jít v příštím roce, dvou s platy dolů. Zejména ti špičkoví.“

Ovlivní to ambice klubu?

„Moje určitě ne. (úsměv) Musíme si říct, na jaké hráče máme. Věřím, že Kiel je natolik silný, že vždy postaví mužstvo, které bude bojovat o první příčky a konkurovat nejlepším. Podstatné je, aby se vrátil život do normálu, hrálo se s diváky. Ale nemyslím si, že nasedneme do stejného vlaku.“

Dohrát bundesligu bez fanoušků nebylo v plánu?

„Vůbec. Kluby si obrovsky ulevily tím, že hráči šli na kurzarbeit. Nemusely za ně platit zdravotní a sociální pojištění. Kdyby se hrálo bez lidí, všechny odvody by zase musely hradit a příjmy by nebyly žádné. V Kielu dělá částka za televizní práva jen pět procent rozpočtu. Házená nemá takovou smlouvu jako fotbalová bundesliga nebo Premier League. Všichni jsme přiložili ruku k dílu a na nějaký čas se vzdali platů, abychom snížili ztráty.“

Co bude dál?

„Příští sezona bude složitější. Máme zprávy od sponzorů, že bojují o holé přežití a nemůžou plnit závazky. Naštěstí jsme měli nějaký vlastní kapitál, abychom mohli přežít. Jinak si sportovní kluby ale nedělají zásoby. Existenčně se to obrovsky dotkne všech. Bavil jsem se s Titi Omeyerem (slavný brankář). I v Paříži jsou jako na trní. Problémy bude mít i takový klub jako je PSG.“

Kdy se podíváte do Česka?

„Moje práce vyžaduje, ať jsem tady. Když to půjde, rádi se podíváme za rodiči. Ale být čtrnáct dní v karanténě v Česku a pak i po návratu do Německa, není zrovna ideální. Jsem rád, že už pět týdnů usínám ve své posteli a třikrát denně jím se svou rodinou. To dřív nešlo. Doma šlapu na kole a váhu dokonce držím líp než předtím.“

Váš kamarád Daniel Kubeš také povede jako kouč od léta tým první bundesligy. Co na to říkáte?

„Moc mu to přeju. O jeho kvalitách jsem přesvědčený. Jsme velmi dobří kamarádi. Paradoxně jeden z mých prvních zápasů na lavičce Kielu byl s jeho Emsdettenem v Německém poháru. V bundeslize proti sobě dva čeští trenéři určitě nikdy nestáli. Bude to speciální.“