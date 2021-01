Házenkáři jsou bez trenérů! Pozitivnímu Kubešovi hrozí, že přijde o MS

V tuhle chvíli netuší, co bude dál. Jeho hlavní myšlenky směřují k tomu, aby se dal do pořádku. „Nemá smysl to brát na lehkou váhu. Když budu zdravý za deset dní, skvělý. Pokud za dvacet, furt budu rád, že jsem se uzdravil,“ podotkl. Házená teď musí jít stranou.

Jeho kolega Jan Filip měl rovněž pozitivní test, leč příznaky nepociťuje. Na soustředění reprezentace v Plzni je izolován na pokoji od ostatních. Na Faerských ostrovech povede mužstvo dvojice Petr Štochl (trenér brankářů) – Petr Pauza (kouč juniorů). „Já teď můžu vést tým jen elektronicky,“ pousmál se hořce Kubeš. Odveta s Faerskými ostrovy je na programu v sobotu večer. Pokud bude mít Filip další test negativní, možná se bude moct vrátit do práce. „Pokud by Dan Kubeš nemohl jet na šampionát, bylo by to velká ztráta,“ přiznal brankář Martin Galia.