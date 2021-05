Zdráhalu těší postupy. Kouč Trtík? Máme vůli pokračovat, říká nový šéf

Z postupů mužů i žen na vrcholné akce se už raduje jako předseda svazu. Ondřej Zdráhala (37) ale ještě házenkářský dres nesvlékl, běží mu poslední dny kariéry při angažmá v Kataru. Pak se vrátí do Česka řídit sportovní hnutí, jemuž chce vrátit popularitu, vylepšit vnitřní vztahy a těšit se z úspěchů. Cesta k nim vede i přes správný výběr trenérů. Proto dojde k dohodě s Rastislavem Trtíkem, jenž přivedl tým na ME. „Z obou stran je vůle pokračovat,“ přiznal v rozhovoru pro iSport.cz

Jeho entrée nemělo chybu. Ondřej Zdráhala jako nový předseda svazu sledoval z Perského zálivu, jak házenkářky otáčejí play off se Švýcarskem o postup na MS a jejich mužští kolegové následně svalí Ukrajinu ve dvou klíčových bitvách o lednový evropský šampionát. „S trochou štěstí mohli kluci skupinu i vyhrát, a to je obrovský příslib do budoucna,“ prohlásil Zdráhala, donedávna reprezentační kapitán a nejlepší střelec ME 2018.

Který postup vám přišel těžší?

„Nerozlišoval bych to. Ženy byly ve dvojzápase se Švýcarskem favoritem, ale postup se nerodil lehce, i když podle výsledku druhého utkání to tak může vypadat. V každém případě to zvládly skvěle. Ženská házená si pozornost jednoznačně zaslouží. Má hráčky světové úrovně a věřím, že holky na mistrovství světa dokážou získat skvělé umístění.“

Co muži, kteří jsou vám logicky bližší?

„Po výměně trenéra a při absenci některých hráčů stabilního kádru se nevědělo, co můžeme čekat. Ale zápasy jasně ukázaly, že česká házená má velmi nadějné mladé hráče, na kterých může do budoucna stavět. S trochou štěstí mohli kluci skupinu i vyhrát, a to je obrovský příslib do budoucna.“

Dohráváte sezonu v katarském Al-Wakra. Jak jste důležité zápasy sledoval?

„Sice na dálku, ale díky moderním komunikačním kanálům jsem byl během reprezentačních kempů ve spojení jak s ženským, tak s mužským národním týmem.“

Chystá se prodloužení spolupráce se zkušeným trenérem mužů Rastislavem Trtíkem, angažovaným původně jen na záskok. Má i v šedesáti letech drajv jako dřív?

„Energie má pořád stejně a opravdu nevím, odkud ji bere. (úsměv) I když měl s týmem možnost pracovat pouze pár tréninků, viděl jsem na hře týmu jeho rukopis. Jednáme, z obou stran je vůle spolupracovat minimálně do mistrovství Evropy.“

Povedlo se narychlo aspoň částečně nahradit vás a vůdce obrany Pavla Horáka?

„Přísloví, že každý je nahraditelný, na tuto kvalifikaci opravdu sedí. O sobě mluvit nebudu, ale pokud by Pavel měl chuť reprezentovat na ME, síla týmu by jednoznačně vzrostla a klukům by to obrovsky pomohlo.“

Skvěle se ukázal mladý Matěj Klíma z Dukly. Co na něj říkáte?

„Matěj je obrovský talent a v posledních utkáních reprezentace to jednoznačně dokázal. Ale mluvit pouze o něm by byla škoda. Házená je kolektivní sport a v zápasech jsem viděl víc vynikajících výkonů.“

Skupinu ME s Českem hostí Bratislava. Bude to pecka?

„Jednoznačně to pecka bude! Svátek pro fanoušky české házené. Už teď plánujeme kroky k tomu, aby ME bylo pro ně ještě atraktivnější. Los nám bohužel letos nepřál, ale o to je to větší výzva pro kluky a zároveň pro diváky velice atraktivní skupina. Ze Španělska se nám stává stejný soupeř, jako bývala Makedonie. Utkáme se s ním už na třetím šampionátu. Švédsko je jeden z favoritů na titul nebo minimálně na účast v semifinále. Jsou to velice těžcí soupeři, ani jednoho z nich jsem si rozhodně nepřál. Bosna a Hercegovina je hratelný protivník. Společně s Litvou patřil k těm, které jsem z posledního koše bral. Stále ale platí, že cíl je postup ze skupiny.“

Počítáte s tím, že u toho v lednu bude i brankářský veterán Martin Galia?

„S Martinem jsem ve velice úzkém kontaktu, takže jeho myšlenkové pochody znám. Řeknu to spíše takto: Martin je srdcař a správný lídr.“ (úsměv)