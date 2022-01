Jak funguje elitní český klub: Šachta už nesype. Opory míří do ciziny

Před dvěma lety se postavil do čela Karviné její odchovanec Michal Brůna (43). Bývalý reprezentant, srdcař. Sám zažil štace v Německu, kde se točily úplně jiné částky. „Tady je samozřejmě peněz o hodně míň. Tím víc musí kluby spekulovat při případných nákupech hráčů. Nedá se to srovnat,“ sdělil první muž HCB.

Roky stála házená ve slezské baště na silném sponzorovi. Ostravsko-karvinské doly však už nedávají do klubu ani korunu. „Když přestaly chodit peníze ze šachty, začaly trošku krušnější chvíle. Vedení se muselo začít více otáčet,“ přiblížil Brůna s tím, že se daří získávat mnohem více menších podporovatelů než třeba před čtyřmi lety. Hlavní partner však pořád schází.

Dostat se do názvu není jen tak. Karviná se cítí jako značka, má svou hrdost. „Nechceme to dát za pár šušňů,“ podotkla bývalá spojka, která respektuje výsadní postavení fotbalu ve městě. „Fotbal je fenomén. Jsme vděční, že nás tady berou jako číslo dva,“ uvedl. Doby, kdy klub hospodařil se dvaceti miliony ročně, jsou dávno fuč. Dnes si musí vystačit se zhruba třinácti a sehnat je nejde lusknutím prstů. Během nedávné kritické éry utrpěla i mládež, kterou současné vedení znovu staví na nohy. Třeba výměnami trenérů.

Nikdo z kádru nechodí do civilního zaměstnání. Kromě několika studentů se všichni hráči živí házenou. Ale nepředstavujte si, že si po výplatě tapetují tisícovkami pokoje ve vile. „Většina hráčů má v rámci republiky podprůměrný plat. Dva tři vydělávají lehce nad průměrem, který se u nás uvádí. Na šetření na důchod to není,“ nastínil šéf. Týmové prémie v kontraktech nejsou zaneseny.

Aktuálně po ME hrozí, že záhy odejde za lepším spojka Vojtěch Patzel. Nejlepší střelec má nabídky z ciziny a klub mu nemíní stát v cestě za štěstím. Stejně jako ostatním. „Když ucítíme, že přišel čas, aby odešli, nebudeme jim navzdory platné smlouvě bránit. Kluci vědí, že mi můžou věřit. Když si podáme ruku, nemusíme ani nic podepisovat,“ podotkl Brůna.

O objev Václava France usiluje španělský Ademar León. Zatím atraktivní laso nepřijal, chce v Karviné dojet sezonu. Pak si s vedením sedne a vyřeší to. „Venca mě moc těší. Celá republika se mi smála, že beru takové kopyto z Lovosic. A on dokázal, že prací se lze dostat nahoru,“ řekl Brůna se zadostiučiněním. „Kdyby měli odejít všichni čtyři reprezentanti naráz, bylo by to kritické. Řešíme to jednotlivě. Nečekáme, že bychom na jejich přestupech zbohatli,“ popsal realisticky.

Transfery do zahraničí jsou jen přilepšením pro pokladnu. „Vrcholem bylo, co se teď povedlo Dukle. Prodala své dva nejlepší hráče za 20 tisíc eur za jednoho a myslím, že 10 tisíc dostal svaz. Není to zanedbatelná částka, ale s fotbalem se to nedá srovnat. Kluby teď po koronavirové krizi nechtějí za hráče platit. Čekají, až jim skončí smlouva a budou je mít zadarmo.“

Rozhodně se nezbohatne ani na evropských pohárech, které jsou pořád prodělečné. V Česku nyní pumpuje nejvíce peněz do házené Plzeň, s podporou města a podnikatele Eduarda Koska se vyšvihlo do špičky Brno. Ve srovnání s evropskou šlechtou to jsou však drobné.

Karviná v číslech

Roční rozpočet: 12-13 milionů korun

Nejlépe placení hráči: 40-45 tisíc měsíčně

Pořadí v tabulce: 1. místo

Počet reprezentantů na ME: 4 (Solák, Patzel, Užek, Franc)

Počet mistrovských titulů: 13 (2x Československo, 11x Česko)