Posun o milimetr a Vémolovo gesto. Kraus zhodnotil speciál Karlos show

Mimořádně očekávaný díl Karlos show je tu a nabírá bleskově na sledovanosti. Není divu, něco takového tu ještě nebylo. Slavný moderátor Jan Kraus dorazil do pořadu Karlose Vémoly, aby MMA zápasníkovi pomohl napravit pošramocené vztahy s partnerkou Lelou Ceterovou. A jak se to povedlo? „Já myslím, že jo. Vždyť on tady udělal poměrně velký gesto,“ komentoval natáčení Kraus, který se zhostil role mediátora.

Naprosto unikátní situace. Populární herec a moderátor Jan Kraus se snažil dát opět dohromady ostře sledovaný pár Lelu Ceterovou a Karlose Vémolu . Výsledek? „Musím říct, že pan Kraus je velmi dobrý mediátor. Opravdu ráda jsem ho viděla, obdivuji ho a vážím si ho jako člověka,“ pochvalovala si Lela.

„Myslím si, že jsme se o milimetr posunuli. Ale tady je každý posun úspěch,“ zhodnotil výsledek rozhovoru Kraus. „S Karlosem je to trochu těžký, protože se mu do toho moc nechce, že jo. Ale to je chlapský.“

A jestli bude mít rozpad vztahu jednou šťastný konec? „Já myslím, že jo. Vždyť on tady udělal poměrně velký gesto. A udělal ho před lidmi, Lelo,“ zdůrazňoval známý herec.

„Když to happy end mít nebude, tak to bude jako tisíce dalších případů. Ale myslím si, že tady na konci i tak tvrdý chlapík, jako je Karlos, udělal poměrně velké gesto, a kdyby to k ničemu jinému nebylo, stálo za to tu čas strávit, aby ho udělal.“

Kraus tím připomínal okamžik, kdy pětatřicetiletý bijec vstal a řekl: „To víš, že mi na tobě záleží.“ a následně Lelu políbil.

Podívejte se na celý díl KARLOS SHOW