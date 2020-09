Lela, malér, konec... Kraus zpovídal Vémolu, nabídl mu pomoc v rozchodu

Když se sejdou dva showmani, stojí to za to. Karlos Vémola byl hostem v Show Jana Krause a publikum vybuchovalo smíchy od začátku do konce. Došlo i na dost ožehavá témata – Terminátorovo zranění, onemocnění koronavirem nebo rozchod s přítelkyní Lelou. „Lulu je strašně podobná Lele,“ zmínil v jednu chvíli moderátor jméno partnerky i údajné milenky. „To zase neurážejte mojí krásnou paní. Je dvě bych nesrovnával,“ zastal se hned bojovník matky své dcery Lili. Celý pořad uvidíte dnes ve 21.35 na TV Prima.

Podruhé a nejspíš ne naposled. Karlos Vémola byl znovu hostem Show Jana Krause . Když známý moderátor a herec řekl jeho jméno, nakráčel populární bojovník k červené pohovce se speciálním dárkem v náručí. Akváriem ve tvaru oktagonu, v němž byly dvě rybičky – červená a modrá. Na podstavec skleněné klece navíc nechal napsat Vémola vs. Kraus.

„Já jsem dobrák, tak jsem to mezi nimi přepažil. Ony vypadají krásně, ale rvaly by se,“ upozornil hned bijec na zvláštní atrakci. „Kraus by vyhrál a byl by pokoj,“ reagoval obdarovaný.

Dvě rybičky ale nebyly jediným dárkem. Český Terminátor přinesl i speciální roušku se svým logem. „Vzal jsem XL, tak snad vám bude stačit, vzhledem k tomu, že máte větší nos.“

Show a koroňák

Později došla řeč i na to, že má pětatřicetiletý gladiátor vlastní pořad Karlos Show, která je k vidění na iSport.cz. Všechny díly ZDE>>>

„Děláte to dobře, já na to koukal,“ prozradil Kraus. „Od vás taková pochvala obzvlášť potěší,“ měl radost Vémola.

„Možná, že až přestanete s těma rvačkama, tak to bude jediný, co vám zůstane,“ poznamenal ostřílený moderátor a přešel na ožehavější témata. „Řekněte Karlosi, co se to všechno u vás v poslední době přihodilo?“

Zápasník se pousmál v předtuše, že bude řeč o méně příjemných věcech. „Přihodilo se toho v poslední době dost… Já jsem sem ani nechtěl chodit,“ přiznal.

„No ne, já vám to řeknu. Od té doby, co jsme se neviděli, a já propagoval, jak se budete prát s Attilou, tak to nedopadlo. To se stane, to je sport,“ připomněl Kraus Vémolovu loňskou porážku s Attilou Véghem v Zápase století, který vyprodal O2 arenu.

Vémola se také v poslední době potýkal s koronavirem. „ A vy jste chytil těžkou verzi,“ řekl Kraus.

Vémola následně zrekapituloval poslední události před zápasem s Václavem Mikuláškem, o kterém se zmínil přezdívkou Baba Jaga.

„Takhle, měli bychom vysvětlit, že Baba Jaga je chlap, že jo? To jinak vypadá, že jste přešel na ženský,“ způsobil Kraus jeden z mnoha výbuchů smíchu.

Dalším tématem byl i rozchod Vémoly s přítelkyní Lelou Ceterovou .

„Viděli jsme se naposledy v Londýně, kde byla vaše partnerka Lela, kterou já mám strašně rád, my si rozumíme,“ poznamenal známý herec. „Já jsem se původně těšil, že přijde Lela s vámi, pak jsem se dočetl, že asi ne…“

Zápasník hned vysvětlil, že partnerka zůstala doma s malou dcerkou, protože nemají hlídání.

„Nemáte hlídání, jo? Já to mám prostudovaný dobře, takže znám i tu instagramovou zprávu, mám ji tady s sebou,“ odvětil pohotově Kraus a připomněl oznámení na sociálních sítích, kterou partnerka oznámila rozchod s Vémolou. „Jsme kamarádi, tak vás nebudu nějak devastovat. Ale ona ztratila trpělivost, a konec.“

Lela, Lili a kdo je Lulu?

Vémola se snažil tématu vyhnout, ale marně.

„Pro mě je to těžký, protože máte partnerku, ta je Lela, pak dcerku Lili a pak je tam Lulu, s kterou byl ten malér,“ vyzvídal dál moderátor a zmínil jméno údajné milenky. „S Lulu nebyl žádný malér, protože ani nevím, kdo to je,“ kroutil hlavou bojovník.

Kraus: „Já vám řeknu, kdo to je… Lulu je Zdeňka Černá.“

„Podobných Zdeněk se teď objevilo asi patnáct. Najednou se stal problém a hlásí se ke mně kdejaká ženská z Prahy,“ postěžoval si Vémola. „Už se bojím, kdy se ke mně přihlásí nějakej chlap. To bude teprve bulvár.“

Rozesmátý Kraus dál pokračoval v ožehavém tématu. „Lulu je strašně podobná Lele.“ „To zase neurážejte mojí krásnou paní,“ zastal se partnerky Vémola. „To jako pozor, je dvě bych nesrovnával.“

Později mu ale slavný moderátor a herec podal pomocnou ruku, když se nabídl jako mediátor, aby zjitřenou situaci ostře sledovaného páru urovnal. „Já vám chci vyjednat smír.“

„Jo smír… To by bylo super. Tak já si vás pozvu do Karlos show s Lelou. Co vy na to? Že bychom si o tom ve třech popovídali,“ řekl bojovník.

„Abychom tam nebyli s Lelou za kretény, ze kterých si budete dělat legraci,“ varoval Kraus. „Zatím jsem tu za kreténa jenom já,“ rozesmál Vémola znovu diváky.

„Můžeme se domluvit, že když dodržíte princip a půjde o mediační pohovor… Ale budeme tam jen my s Lelou, přece se pak nebudeme bavit s nějakým fotbalistou. Uděláme speciální díl Karlos, Lela a Honza,“ navrhl moderátor Kraus a podal si na to s bojovníkem ruku.