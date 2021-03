Vémola v KARLOS SHOW: Van Damme? Uznání od Šebrleho, doma ale nepochodil

Bývalá biatlonová královna Gabriela Soukalová v Karlos show prozradila, že se jí lekce u profesionálky na hlasový projev velmi vyplatily. Nejen ohledně mluvy. „Dostala jsem paní Janu Postlerovou , která mě učí rétoriku, intonaci. Učí mě i to, jakým způsobem mám chodit, protože když jsem tam přišla první den, vypadalo to, že jdu z tréninku a držím v ruce lyže.“

Předvést, jaké říkanky používá pro cvičení artikulace ale Soukalová nechtěla. „To bych vám strašně ráda řekla, ale paní Postlerová je na to strašně háklivá. Vždy říká: ‚Nesmíš jim to prozradit, to je tvůj trénink, to se nedělá.‘“

To Roman Šebrle hned vystřihl jeden jazykolam: „V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová,“ odříkal rychle slavný sportovec. „Nicméně chtěl jsem říct, že jsem měl taky paní Postlerovou, ale pořádně jsem se posunul až s paní Evou Jurinovou, která mi opravdu velmi pomohla. Nedávno ale bohužel zemřela, což je obrovská škoda.“

Vémola přiznal, že mu říkanky pro lepší obratnost jazyka moc nejdou. „Umím leda ‚Jeden Řek mi řek‘, abych mu řek‘, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek‘, že nejsem Řek, abych mu řek‘, kolik je v Řecku řeckých řek,“ vysypal ze sebe Terminátor a hned prozradil vtipnou historku z domova, který sdílí se snoubenkou Lelou Ceterovou .

KARLOS SHOW: Líčení, stres, diety. Soukalová a Šebrle bavili u Vémoly

„Mám doma Slovenku, a ta by to nikdy neřekla. Pořád ji o to prosím, a ona vždy začne: ‚Jeden Žek mi žek, abych mu žek, kolik je v… A choď s tím do…‘ Oni s tím Slováci mají opravdu problém,“ pobavil Vémola své hosty.

„A nejenom s tím. Kamarádím se s Jirkou Krampolem , který mi teď nabídl roli, abych mu dělal bodyguarda. A když to dopadne, druhého bodyguarda bude hrát Jean-Claude van Damme . Což byla pro mě srdeční záležitost, když jsem byl mladý. Přišel jsem domů a povídám: Lelo, já asi budu hrát bodyguarda s Van Dammem. A ona na to: ‚Kdo to je?‘ Řekl jsem jí tedy, ať vezme telefon, zavolá rodičům a řekne jim, že budu hrát ve filmu s Van Dammem, alespoň oni z toho budou mít radost.“

Snoubenka Vémoly tedy zavolala rodičům a uslyšela: „Lelo, nedaj sa, to bude nějaký chyták, lebo já ho taky neznám,“ odvyprávěl rozesmátý bojovník. „Tak jsem si říkal, že na Slovensku nejen, že neumí říct ř, ale ani neznají Jean-Clauda.“

Na poznámku o slavném herci hned zareagoval Šebrle: „Přiznám se, že toho Van Damma ti závidím, protože Krvavý sport byl pro mě úplně top,“ poukázal uznale bývalý desetibojař filmový hit z konce 80. let.

„Pro mě bylo zase Lví srdce, protože tam na konci bojuje s Attilou. Takhle vypadal i můj život, nejprve jsem se pral v garážích, a nakonec jsem bojoval s Attilou. Akorát, že to dopadlo naopak, to musím ještě dohnat,“ dodal Vémola a připomněl svůj souboj s Attilou Véghem, který prohrál.

Po natáčení Karlos show došlo i na speciální video-dotazník, v němž Vémola a Šebrle odpověděli například na to, co by chtěli zkusit, kdyby byli na jeden den ženou, jak by se popsali třemi slovy nebo kdy naposledy brečeli…