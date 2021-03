Soukalová v KARLOS SHOW: Jako ve fitku. Ať Vémola maká na kopech!

Návrat k rodnému příjmení, nový přítel a těhotenství. To jsou změny, které Gabriela Soukalová oznámila jen pár dnů po natáčení Karlos show, kde byla hostem společně s kolegou sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. „Doufám, že se naučí líp práci spodku, kopy mu podle mě moc nejdou. Tak ať na tom zamaká,“ vzkázala biatlonistka hostiteli pořadu Karlosi Vémolovi, kterého čeká 27. března další souboj.

Do nejnovějšího dílu své show si Karlos Vémola pozval dvě bývalé sportovní hvězdy, které jsou v současné době na televizních obrazovkách častěji než v době aktivní kariéry. Gabriela Soukalová namísto biatlonu uvádí pořad Showtime, Roman Šebrle už se nevěnuje desetiboji, ale moderování televizních zpráv.

A jak zhodnotila bývalá závodnice účinkování v Karlos show?

„Musím říct, že to byl příjemný zážitek, hodně netradiční. Nevěděla jsem, co mám očekávat, protože jsem předtím tu show pořádně neviděla. Pustila jsem si proto pár dílů a hodně mě překvapilo, jaké hosty si tam Karlos zve. Přišlo mi, že je na každý díl hezky připravený, tak jsem si říkala, proč tam nejít,“ prozradila Soukalová. „Nakonec jsem byla ráda. Přece jenom, když děláte rozhovor s někým, kdo je taky vrcholový sportovec a má v sobě sportovní krev… Měla jsem pocit, že sedíme někde ve fitku a povídáme si.“

Bývalá špičková biatlonistka zároveň prozradila, že dříve sledovala MMA zápasy s nelibostí. Vše se změnilo až před několika měsíci díky současnému partnerovi Miloši Kadeřábkovi.

„Přiznám se, že jsem nikdy neměla kladný vztah k bojovým sportům. Vždycky mi bylo všech hrozně líto. A kdyby to šlo, tak tam za nimi běžím foukat rány,“ řekla Soukalová. „Ale můj přítel je obrovský fanda do bojových sportů. Sám dělá box a sleduje všechno. Přišla jsem k tomu tedy vlastně náhodou, zvykám si a začalo mě to docela bavit taky.“

Vstoupit do klece slavnou sportovkyni sice neláká, ale s bojovými sporty už zkušenosti má.

„MMA úplně nevím, ale před dvěma lety jsem začala trochu chodit na kickbox, rekreačně v rámci kurzu. A to mě bavilo.“

Vémolu čeká 27. března souboj se slovenský rivalem Milanem Ďatelinkou. Soukalová mu prý bude určitě fandit a zároveň mu poslala i radu do přípravy: „Doufám, že se naučí líp práci spodku, kopy mu podle mě moc nejdou. Tak ať na tom zamaká,“ vzkázala bývalá biatlonistka s úsměvem.

A ocenila odhodlání, s jakým se slavný bijec pustil do svého pořadu.

„Vnímám to jako obrovskou odvahu. Jak jsem se ho ptala, tak říkal, že neměl předtím žádné kurzy. Vařil z vody na čisto. To je tedy něco, na co bych si já rozhodně netroufla. Po téhle stránce má u mě rozhodně palec nahoru,“ uvedla s obdivem.

Do Karlos show zavítal společně se Soukalovou i historicky nejúspěšnější desetibojař, dnes její kolega z televize, Roman Šebrle. „To bylo boží. Musím říct, on je taky stejná krev. Čím víc takových lidí, tím líp, většinou,“ pochvalovala si kráska z televize.

