KARLOS SHOW o derby: Čínská Slavia? Pokrytec Novotný setřel i Poborského

Odvěká rivalita mezi Spartou a Slavií napíše v neděli další kapitolu. Dvacátý díl Karlos Show tak po vzoru MMA musel nabídnout „souboj“ pražských klubů. Volba zástupců jednotlivých týmů padla na Pavla Novotného a Davida Suchařípu. „Řídím se životním krédem: Se*u na koeficient, hlavně že jde Sparta do p*dele,“ neskrýval starosta Řeporyjí zášť k soupeři. Natáčení se jinak vedlo v pohodovém duchu, při zmínění jména Karla Poborského se však Novotný rozohnil.

Že se fanoušci Slavie a Sparty nemusí, to je známá věc. Proto přišlo Karlosi Vémolovi zajímavé, aby si do dalšího dílu Karlos Show pozval před nedělním derby dva hosty, kteří budou pražské kluby zastupovat. Slavii přišel bránit novinář a starosta v jedné osobě, Pavel Novotný , protějškem mu byl herec David Suchařípa , který je známý jako velký podporovatel letenského celku.

A zášť k znepřátelenému týmu byla znát hned od začátku. „Přivede si domů největšího idiota. Nepracuje, nestuduje, fetuje, krade, idiot a oznámí mi, že ho miluje. Všechno vydržím,“ reagoval Novotný na otázku, jak by se zachoval, kdyby si v budoucnu jedna z jeho dcer začala románek s někým z tábora Sparty. „Přijde Sparťan, zabiju ho rovnou ve dveřích. Holku si přivede, všechno pochopím, ale tohle ne.“

Pavel Novotný: Moje největší úchylka je Slavia. A kdy se za sebe nejvíce styděl?

Oba se shodli také na tom, že největšího rivala nemůžou podpořit ani v evropských pohárech. „Nemůžu fandit Slavii, to je blbost, že jo. Proč bych fandil Slavii, reprezentuje Číňany, to je čínskej klub,“ argumentoval Suchařípa. „Já fandím všem, kdo hrají proti Spartě. I kdyby přijel tým vrahů nebo jedenáctka Josefa Rychtáře,“ kontroval Novotný ještě expresivněji. „Řídím se životním krédem: Se*u na koeficient, hlavně že jde Sparta do p*dele.“

Idioty mají všichni

Vémola se poté zeptal, jestli oba hosté souhlasí, že Sparta má tvrdší příznivce, zatímco Slavia umírněnější. „Myslím si, že ty tvrdý jádra jsou v každým klubu. Myslím, že úplně nejtvrdší jsou v České republice fanoušci Baníku,“ reagoval Suchařípa. „Slavia má taky dobrý idioty, my máme taky idioty, to je daný. Ale v obou táborech se najdou i normální fanouškové.“

Tématem byl také často propíraný podíl čínské společnosti v klubu úřadujícího mistra. „To je úplně strašný. Už mu ani nemůžu nadávat do bolševickýho klubu, protože nás teďka vlastní komunisti,“ kritizoval Novotný situaci ve Slavii. „Neumím se s tím vyrovnat. Vadí mi ty čínský znaky na dresu, ale vyhovuje mi Slavia bohatá a úspěšná. Je to pokrytecké, ale líbí se mně, jak hraje Slavia, kterou vlastněj komunisti.“

Suchařípa před derby: Bude záležet na zdravotním stavu. Už bychom měli Slavii porazit

Momentálním problémem fotbalu číslo jedna je bohužel korupce. Koho do čela ligové fotbalové asociace? To je otázka posledních týdnů. I tady zůstal Terminátor velmi překvapený. „Vždyť to je slávista!“ divil se Vémola návrhu Suchařípy, aby českému fotbalu šéfoval Vladimír Šmicer . „Mně trochu vadí, kde byli všichni tihle kluci, když se tady děly ty prasárny? Všichni vylézají z děr, až ve chvíli, kdy zatkli (Romana) Berbra .“

Podobnou debatu už řešil pár dílů dozadu slavný zápasník MMA s Karlem Poborským . Ten dokonce oznámil, že na nejvyšší pozice v tuzemském fotbale bude kandidovat, což zanedlouho na to splnil. „Karel Poborský mě fakt nas*al. To je hráč, kterého jsem si vždycky vážil. Rozdílovej fotbalista,“ řekl Novotný. „Ale on má k srdci blíž Spartu, ty vole?! Fuj! Sparťan.“